جوارديولا: هالاند يشبه ميسي في هذا الأمر.. وتألقه لن يحل كل مشاكلنا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - هالاند - جوارديولا

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إيرلنج هالاند مهاجمه الجديد يشبه الأسطورة ليونيل ميسي في أمر يتعلق بتسجيل الأهداف.

وقاد هالاند فريقه لتحقيق الفوز في أولى مباريات السماوي في الدوري الإنجليزي بهدفين سجلهما أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جوع هالاند لتسجيل المزيد من الأهداف؟ هذا جيد.. أحببت ذلك".

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وأضاف "كنت محظوظا كمدرب لقيادة ميسي في برشلونة، عندما يسجل هدفين كان يسعى لتسجيل الثالث، وحين يسجل 3 يريد إحراز الرابع".

وأردف المدرب الإسباني "لا يشعر كبار الهدافين أبدا بالرضا، فهم دائما جائعون لهز الشباك ويريدون المزيد من الأهداف".

وأكمل "تسجيل إيرلينج للهدفين مهم بالنسبة له وللفريق، فهو سلاح جديد نملكه الآن، سيضيف لنا كفريق، وهذا ما نبحث عنه، لكن في الوقت نفسه لن يحل جميع مشاكلنا".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "في الماضي لم يكن لدينا هذا النوع من اللاعبين والآن نملكه مجددا".

وتألق هالاند في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليحقق حامل اللقب أولى 3 نقاط في طريق الدفاع عن البطولة.

وتعد المباراة هي الثانية للمهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي، بعدما لعب أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية التي خسرها السماوي.

يتبقى له 258 هدفا

وغرد آلان شيرار أسطورة هجوم منتخب إنجلترا والدوري الإنجليزي السابق بعد ثنائية هالاند مازحا معه، وقال له "الآن يتبقى لك 258 هدفا لتصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي".

ويعد شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا.

الفوز بفارق أكثر من هدف هو الأول لمانشستر سيتي على وست هام منذ موسم 2019/2020.

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ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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