كرة طائرة - الأهلي يضم لاعبة الزمالك.. ويجدد عقد سارة أمين
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 11:13
كتب : FilGoal
أعلن الأهلي تدعيم صفوف فريق سيدات الطائرة بصفقتين جديدتين بالإضافة إلى تجديد تعاقد سارة أمين.
وضم الأهلي اللاعبة مريم ثروت والتي تشغل مركز المعد لمدة أربعة مواسم مقبلة.
وكانت مريم ثروت لاعبة في صفوف فريق سيدات الزمالك حتى نهاية الموسم الماضي.
كما كشف الأهلي عن تعاقده مع علياء هاني لاعبة نادي الشمس لمدة أربعة مواسم مقبلة.
ودعم الأهلي صفوفه بأول صفقتين للموسم الجديد بعد رحيل أربع لاعبات عن الفريق إلى الزمالك.
وجدد الأهلي تعاقد سارة أمين لاعبة الفريق لأربعة مواسم مقبلة.
وكان الأهلي قد أعلن من قبل تجديد تعاقد كل من نهلة سامح وأية الشامي ودعاء الغباشي.
وحصد الأهلي الموسم الماضي لقب الدوري وكأس مصر بينما حقق وصافة بطولة إفريقيا للأندية.
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