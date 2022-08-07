خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

أول أهداف هالاند مع مانشستر سيتي

يا لها من بداية، هالاند يتحصل على ضربة جزاء ليحولها بنفسه في الشباك قبل أن يستقبل تمريرة -من ضمن كُثر قادمة- من دي بروين ويحولها إلى الشباك.

قاد النرويجي إرلينج هالاند مانشستر سيتي للفوز في أولى مباريات في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام يونايتد.

بعمر 22 عاما و17 يوما، هالاند أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراته الاولى في الدوري الإنجليزي منذ ماركوس راشفورد.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

وبات هالاند ثاني لاعب يسجل ثنائية في أول مبارياته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد سيرجيو أجويرو في 2011.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي ثاني لاعب يتحصل على ضربة جزاء ويسجلها في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد ألكسندر باتو مع تشيلسي في 2016.

نستعرض أرقام هالاند في المباراة

الدقائق: 78

دقة التمرير: 91%

لمس الكرة: 32 مرة

لمس الكرة في منطقة الجزاء: 10 مرات

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 2

الفرص الخطيرة: 4

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى في الدوري الفرنسي

مانشستر يونايتد يسقط في افتتاح الدوري الإنجليزي

كاف يدين تصريحات رئيس نابولي

الإعلان عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي رسميا

إيسكو ينضم إلى أحد كبار إسبانيا

مانشستر سيتي إرلينج هالاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي انتهت في إنجلترا - وست هام (0)-(2) سيتي.. فوز أول للسماوي لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم في ختام الاستعدادات ضد ألفيش 2 دقيقة | الدوري الإسباني
يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع 50 دقيقة | الكرة المصرية
دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
استراحة نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(1) السعودية.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة