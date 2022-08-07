خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي

يا لها من بداية، هالاند يتحصل على ضربة جزاء ليحولها بنفسه في الشباك قبل أن يستقبل تمريرة -من ضمن كُثر قادمة- من دي بروين ويحولها إلى الشباك.

قاد النرويجي إرلينج هالاند مانشستر سيتي للفوز في أولى مباريات في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام يونايتد.

بعمر 22 عاما و17 يوما، هالاند أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراته الاولى في الدوري الإنجليزي منذ ماركوس راشفورد.

وبات هالاند ثاني لاعب يسجل ثنائية في أول مبارياته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد سيرجيو أجويرو في 2011.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي ثاني لاعب يتحصل على ضربة جزاء ويسجلها في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد ألكسندر باتو مع تشيلسي في 2016.

نستعرض أرقام هالاند في المباراة

الدقائق: 78

دقة التمرير: 91%

لمس الكرة: 32 مرة

لمس الكرة في منطقة الجزاء: 10 مرات

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 2

الفرص الخطيرة: 4

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