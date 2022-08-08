جوزيبي روسي: كنت أبرز نجم في إسبانيا بعد ميسي ورونالدو

تأسف الإيطالي جوزيبي روسي على الإصابات التي ضربت مسيرته في أوجها، واعتبر نفسه أحد أبرز نجوم كرة القدم وقت تواجده في فياريال.

جيوسيبي روسي النادي : جنوى فياريال

وصرّح روسي: "في موسم 2010\2011 وقتما كنت في فياريال، انفجرت ولعبت بشكل متواصل وسجلت 32 هدفًا في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي".

وأضاف: "في إسبانيا، كنت أنا اللاعب الذي يأتي بعد ميسي ورونالدو، كل الفرق الكبيرة كانت مهتمة بضمي".

روسي (35 عامًا) لا يرتبط بأي نادٍ منذ نهاية عقده مع سبال في يوليو الماضي.

وتألق روسي رفقة فياريال بين 2007 و2013، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في إحدى المباريات أمام ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

وتسببت الإصابة في ابتعاد روسي 557 يومًا عن الملاعب، قبل أن يتعرض لاحقًا لقطعين آخرين في الرباط الصليبي.

المهاجم الإيطالي المولود في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد، ولعب معارًا لـ نيوكاسل يونايتد وبارما.

جاءت فترة روسي الذهبية بقميص فياريال الذي سجل له 82 هدفًا في 189 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 25 هدفًا وقيادته للمركز الثاني في الدوري الإسباني والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

بعدها انتقل روسي إلى فيورنتينا وسجل له 19 هدفًا في 42 مباراة، أشهرها ثلاثيته التاريخية في شباك يوفنتوس بشهر أكتوبر 2013.

لاحقًا لعب روسي معارًا لـ ليفانتي وسيلتا فيجو، ثم انتقل إلى جنوى، ومنه عاد إلى أمريكا عبر بوابة ريال سولت ليك، ثم قضى الموسم الماضي في صفوف سبال.

ويمتلك روسي 30 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 7 أهداف، منها ثنائية في شباك الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها خلال كأس القارات 2009.

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