جوزيبي روسي: كنت أبرز نجم في إسبانيا بعد ميسي ورونالدو

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 11:13

كتب : FilGoal

جوزيبي روسي - فياريال

تأسف الإيطالي جوزيبي روسي على الإصابات التي ضربت مسيرته في أوجها، واعتبر نفسه أحد أبرز نجوم كرة القدم وقت تواجده في فياريال.

وصرّح روسي: "في موسم 2010\2011 وقتما كنت في فياريال، انفجرت ولعبت بشكل متواصل وسجلت 32 هدفًا في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي".

وأضاف: "في إسبانيا، كنت أنا اللاعب الذي يأتي بعد ميسي ورونالدو، كل الفرق الكبيرة كانت مهتمة بضمي".

روسي (35 عامًا) لا يرتبط بأي نادٍ منذ نهاية عقده مع سبال في يوليو الماضي.

وتألق روسي رفقة فياريال بين 2007 و2013، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في إحدى المباريات أمام ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

وتسببت الإصابة في ابتعاد روسي 557 يومًا عن الملاعب، قبل أن يتعرض لاحقًا لقطعين آخرين في الرباط الصليبي.

المهاجم الإيطالي المولود في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد، ولعب معارًا لـ نيوكاسل يونايتد وبارما.

جاءت فترة روسي الذهبية بقميص فياريال الذي سجل له 82 هدفًا في 189 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 25 هدفًا وقيادته للمركز الثاني في الدوري الإسباني والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

بعدها انتقل روسي إلى فيورنتينا وسجل له 19 هدفًا في 42 مباراة، أشهرها ثلاثيته التاريخية في شباك يوفنتوس بشهر أكتوبر 2013.

لاحقًا لعب روسي معارًا لـ ليفانتي وسيلتا فيجو، ثم انتقل إلى جنوى، ومنه عاد إلى أمريكا عبر بوابة ريال سولت ليك، ثم قضى الموسم الماضي في صفوف سبال.

ويمتلك روسي 30 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 7 أهداف، منها ثنائية في شباك الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها خلال كأس القارات 2009.

اقرأ أيضا:

رحيل عماد النحاس

الأهلي يعمق جراح الاتحاد

4 عروض لنجم الأهلي الصاعد

خطوة جديدة من الزمالك في أزمة أنس أسامة

موعد مباراة الأهلي أمام المصري

جوزيبي روسي
نرشح لكم
عودة إلى الوطن بعد 11 عامًا.. سيليسين يرحل عن فالنسيا مواعيد مباريات الإثنين 8 أغسطس 2022 – دوري مصري وناشئات اليد مارسيليا يستعرض ورامسي يسجل وأرقام قياسية في ختام الجولة الأولى للدوري الفرنسي في ليلة تكريم ألفيش وتسجيل ليفاندوفسكي.. برشلونة يكتسح بوماس في كأس جوان جامبر موراتا يدمر فريقه السابق.. أتليتكو يكتسح يوفنتوس وديا عودة غير موفقة للدوري الألماني.. شالكه يسقط بثلاثية أمام كولن لماذا بدأ مانشستر بلا مهاجم في غياب رونالدو؟ تين هاج يجيب عقب الخسارة خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
عودة إلى الوطن بعد 11 عامًا.. سيليسين يرحل عن فالنسيا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوزيبي روسي: كنت أبرز نجم في إسبانيا بعد ميسي ورونالدو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يضم لاعبة الزمالك.. ويجدد عقد سارة أمين 27 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى: هل فوت النحاس للأهلي كما اتهموا بسيوني؟ وإبراهيم نور الدين "كان ناقص يطرد مصيلحي" 46 دقيقة | الكرة المصرية
رسائل نارية من فيرمولين ضد اتحاد الطائرة "فعلوا كل شيء لإجباري لضم لاعبين.. ورحلت بغرابة" 49 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الإثنين 8 أغسطس 2022 – دوري مصري وناشئات اليد ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد السكندري يعلن رحيل عماد النحاس 10 ساعة | الكرة المصرية
والده: أحمد سيد غريب تلقى 4 عروض بالفعل.. وتدرب مرتين فقط مع الفريق الأول 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف