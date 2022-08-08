رسائل نارية من فيرمولين ضد اتحاد الطائرة "فعلوا كل شيء لإجباري لضم لاعبين.. ورحلت بغرابة"

انتقد جيدو فيرمولين المدير الفني السابق لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة، الاتحاد المصري بعد رحيله فجأة عن قيادة الفريق.

وأقال الاتحاد المصري للكرة الطائرة المدرب الهولندي قبل أيام من المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وبعد شهرين فقط من التعاقد معه.

وقال فيرمولين عبر قناة صدى البلد: "تواصل اتحاد الطائرة المصري معي في مارس وكانت لديهم خطة للسنوات المقبلة ولذلك قبلت العرض".

وتابع "قبل السفر لدورة البحر المتوسط تواصل الاتحاد المصري مع مساعدي وأبلغه برحيله رغم عدم تواصلهم معي وهو أمر غريب بالنسبة لي".

وكشف فيرمولين "بطرق مختلفة طلب الاتحاد المصري مني ضم لاعبين بأعينهم إلى القائمة وتحدثوا مع مساعديني للضغط عليّ من أجل تلك الاختيارات".

وشدد المدرب الهولندي "أعتقد أن المدير الفني هو من يختار قائمة اللاعبين وليس الاتحاد، وتم إجباري على ضم بعض اللاعبين إلى قائمة المنتخب".

وبسؤاله عن أغرب المواقف التي تعرض لها أوضح "حدث الكثير من المواقف الغريبة لي فمثلا عندما اختار لاعبين، اكتشف بعد ذلك قائمة تم تجهيزها بالفعل بخلاف التي قمت باختيارها".

وكان ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري قد صرح في حوار تليفزيوني أنه من ضمن أسباب رحيل فيرمولين طريقة معاملته السيئة للاعبين المصريين.

ورد فيرمولين على تصريحات رئيس الاتحاد قائلا: "هو أمر سخيف للغاية فالاتحاد لم يشهد تدريبا واحدا، ولم يحدث إطلاقا معاملتي للاعبين بشكل سيء مثلما قيل".

وكشف "أجبروني على ضم لاعب في عمر 27 عاما بمركز صانع الألعاب وليس شابا كما يشاع، قمت بتدريبه منذ ثلاث سنوات وأعلم جيدا أنه لا يصلح لمنتخب مصر وهو ليس مستقبل الفريق كما يقولون".

وشدد المدرب الهولندي "تفاجأت برحيلي وعندما تواصل معي الاتحاد أبلغني أن ذلك بناء على رغبة وزير الرياضة واللجنة الأولمبية".

وبسؤاله عن حقيقه إجباره على ضم نجل أحد المسؤولين أجاب "نعم قاموا بكل شيء لإجباري لضم ذلك اللاعب ولكن أبلغتهم أنه ليس جيدا بالصورة الكافية ليلعب مع المنتخب، لديه موهبة ولكن عليه أن يثقلها وهو ما لم يحدث".

وتابع فيرمولين "اتحاد الكرة الطائرة المصري متأخرا للغاية، لا توجد خطة رغم وجود مهارة كبيرة في اللاعبين المصريين".

وكشف "طلبت خوض مباريات ودية قبل دورة البحر المتوسط ولكن رئيس الاتحاد قام بإلغائها ولم يكن هناك إعداد جيد قبل البطولة".

وأوضح المدرب الهولندي "الاتحاد المصري وضع حسن الحصري مساعدا لي من أجل إعداده ليكون المدير الفني بعد ذلك، لم اختره وكان يتواصل مع الاتحاد ويرغب في أن يتولى القيادة الفنية وأعتقد أنه نجح في خطته".

وواصل "يجب أن يتغير الاتحاد المصري إلى الأفضل لإعداد المنتخب، أنا أحب تلك البلد وتدريب اللاعبين المصريين ولا أمانع العودة يوما ما بالتأكيد".

واختتم فيرمولين تصريحاته "الهيكلة والتخطيط ما ينقص كرة الطائرة المصرية، يجب أن يكون هناك تخطيط لمدة ست أو ثماني سنوات وعليك عدم تغيير الخطة سواء كسبت أو خسرت".

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