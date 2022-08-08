مرتضى: هل فوت النحاس للأهلي كما اتهموا بسيوني؟ وإبراهيم نور الدين "كان ناقص يطرد مصيلحي"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

أبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك استيائه من الاتهامات التي طالت عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة بتفويت مباراته أمام القلعة البيضاء.

وقال مرتضى عبر قناة الشمس: "هل فوّت عماد النحاس المباراة للأهلي كما قالوا إن عبد الحميد بسيوني فوّت للزمالك؟ لو قالوا إن بسيوني فوّت فسأقول إن علي ماهر والنحاس أيضًا فعلا الأمر نفسه".

وأضاف: "هذا كلام فارغ، دعونا لا نشكك في كل شيء، لا أحد يفوّت المباريات".

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وتحوّل للحديث عن التحكيم في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي: "إبراهيم نور الدين كان ناقص يطرد محمد مصيلحي، لكن هل سيحضرون إبراهيم نور الدين في كل مباريات الأهلي؟".

وتابع: "إبراهيم نور الدين وقف على الكورة بعد يومين من وقوف رمضان صبحي على الكرة".

وأكمل: "في أهداف الأهلي الثلاثة إبراهيم نور الدين لم يقترب من تقنية الفيديو، يمكن أن أقول إن الهدف الثالث تسلل وأنه لم يذهبب لمراجعته حتى، لكننا نحترم التحكيم".

وأتم: "لا أستطيع القول إن ما يحدث هو ضغط على لجنة الحكام حتى يحضروا حكم ملاكي، لأن إبراهيم نور الدين حكم جيد ومحترم وضميره صاحي".

وخاض النحاس مباراته الأخيرة كمدير فني للاتحاد أمام الأهلي، إذ أعلنت إدارة زعيم الثغر قبول اعتذاره عن عدم استكمال مهمته بعد اللقاء.

وفاز الأهلي بثلاثية دون رد في مباراة خاضها بقوام أغلبه من قطاع ناشئي النادي اعتراضًا على التحكيم.

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