خبر في الجول – الزمالك يدرج اسم أنس أسامة في قائمته للموسم الجديد

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 22:59

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - مرتضى منصور

أدرج الزمالك اسم أنس أسامة في قائمة فريق كرة السلة للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل قائمة مكونة من 10 لاعبين للاتحاد المصري لكرة السلة.

وشهدت القائمة وجود اسم أنس أسامة المتنازع عليه مع الاتحاد السكندري.

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وأرفق الزمالك مع القائمة المستندات التي يعمل من خلالها على إثبات أحقيته في اللاعب.

ومن المنتظر أن يرسل الزمالك أسماء 4 لاعبين لاحقًا لإكمال قائمته، بالإضافة إلى لاعب محترف.

ويتواجد أنس أسامة حاليًا في معسكر منتخب مصر بجزر الباهاماس استعدادًا لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وظهر اللاعب في التجمع الأول للاتحاد السكندري للموسم الجديد مطلع الشهر الجاري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن نية الزمالك تقديم كل الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في اللاعب مع فتح باب القيد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الزمالك تجديد عقد أسامة لمدة عامين، قبل أن يخرج اللاعب في تصريحات نارية عبر FilGoal.com ويوضح أن فيديو التجديد قديم.

وقال أسامة لـ FilGoal.com يوم 2 يونيو الماضي: "بالفعل فيديو الذي نشره الزمالك حقيقي ولكنه قديم، ليس أمس أو اليوم".

وشدد "اتفقت مع الزمالك على التجديد بشكل مبدئي، ولكن لم نتوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين وكأن شيئا لم يكن"

وأكمل "الأمر ليس له علاقة بالمقابل المادي ولكن لأسباب أخرى".

وأتم "أنا حاليا لاعب حر وسأتخذ قراري خلال الأيام المقبلة عقب العودة من الإجازة".

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