تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:33

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة قرعة الأدوار التمهيدية من البطولات الإفريقية للأندية الثلاثاء المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الموعد الأقرب للقرعة سيكون الثلاثاء 9 أغسطس

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

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ولن يشارك الأهلي في الدور التمهيدي على عكس الزمالك الذي سيلعب في هذا الدور.

والأمر ذاته سيتكرر مع بيراميدز في الكونفدرالية حيث يبدأ من دور الـ32 الأول.

أما فيوتشر فسوف يبدأ مشواره في الكونفدرالية من الدور التمهيدي في مشاركته الأولى.

وتم فتح نظام القيد بالنسبة للأندية على أن ينتهي في 15 أغسطس الجاري.

مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 لـ11 سبتمبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

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