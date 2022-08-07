كأس العرب للشباب.. السعودية تحتفظ باللقب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

مصر x السعودية - كأس العرب للشباب

احتفظ منتخب السعودية بلقبه في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما بعد التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

وحقق منتخب السعودية الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

اللقب هو الثاني على التوالي لمنتخب السعودية بعد التتويج بالبطولة في العام الماضي على حساب الجزائر والتي أقيمت في مصر.

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وحقق منتخب السعودية اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن توج باللقب في عام 1985.

وكان منتخب مصر قد خرج في النسخة الماضية أمام السعودية أيضا ولكن في دور نصف النهائي.

سجل هدف السعودية في المباراة عبد العزيز العليوة، بينما سجل صلاح الدين مصطفى "باشا" هدف مصر الوحيد.

بدأ محمود جابر مدرب منتخب مصر المباراة بتشكيل قاده صلاح باشا وأحمد حواش في خط الهجوم.

سيطر منتخب مصر على المباراة منذ البداية وكاد أن يسجل أحمد حواش من تسديدة بعيدة لكن الكرة انحرفت في الطريق بعد لمس مدافع السعودية ومرت بجوار المرمى.

واستمرت سيطرة مصر على معظم أوقات المباراة ولكن على عكس السير سجل السعودية هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عبد العزيز عليوة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

وفي الشوط الثاني تعادل صلاح الدين باشا سريعا في الدقيقة الـ 49 بطريقة رائعة بعد استلام ومرور وتسديدة رائعة داخل الشباك.

وحاول عبد الرحمن رشدان تسجيل هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة الـ 91 من ركلة حرة مباشرة ولكنها مرت بجوار المرمى.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية والتي أجرى خلالها محمود جابر مدرب منتخب تبديلين بدخول يوسف حسن وعمر إبراهيم بدلا من أحمد حواش وصلاح باشا.

وحاول محمد حمدي التسديد من مسافة بعيدة عن مرمى السعودية في الدقيقة الـ 111 ولكنها مرت بجوار القائم.

وأنقذ عمر فايد كرة خطيرة في الدقيقة الأخيرة أمام مرمى منتخب مصر كادت أن تكتب هدف الفوز للسعودية.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب السعودي، بعدما سجل لاعبي الأخضر جميع ركلاته الخمسة، بينما أهدر عمر فايد ركلة ترجيح لمصر سددها وارتدت من القائم.

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