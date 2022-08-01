كرة سلة - بحضور أنس أسامة.. التجمع الأول للاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد

اجتمع الجهاز الفني لفريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة بقيادة الصربي ميودراغ المدير الفني.

وحضر أنس أسامة ويوسف شحاتة صفقتي الاتحاد الجديدتين في اجتماع الفريق.

ويستعد الاتحاد للموسم المقبل والذي ينطلق بالبطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر في الكويت.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قرر خوض معسكر في صربيا بشهر سبتمبر المقبل عقب انتهاء المنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد السكندري ضم أنس أسامة في عقد يمتد لمدة عامين، في الوقت الذي أعلن فيه الزمالك تجديد تعاقد اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك جهز كل الأوراق والعقود والمستندات لتقديمها فور فتح باب القيد في اتحاد السلة لإثبات أحقيته في الحصول على خدمات أنس أسامة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة فتح باب القيد لتسجيل لاعبي فرق الممتاز أ والممتاز ب لموسم 2022 - 2023 اليوم الإثنين الماضي الموافق 25 يوليو.

وكشف الاتحاد المصري عن جدول بموعد استقبال قوائم الفرق للموسم الجديد.

ومنح اتحاد السلة مهلة إضافية لإضافة أي صفقة أخرى للفرق المختلفة خلال الفترة من 13 إلى 20 أغسطس المقبل.

ويبدأ الاتحاد باستقبال قوائم الفرق بيوم الأحد 31 يوليو الجاري بأندية الزهور و6 أكتوبر ومدينة نصر.

وتشهد الفترة المقبلة نزاعا متوقعا على قيد أنس أسامة لاعب منتخب مصر بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري.

إذ أعلن الزمالك في وقت سابق تمديد عقد اللاعب وانتظار فتح باب القيد لتسجيله، بينما أعلن الاتحاد السكندري ضم اللاعب بشكل رسمي وانتظار تسجيله.

ومن المقرر أن يسجل الزمالك لاعبي فريقه يوم 7 من شهر أغسطس المقبل بينما الاتحاد يسجل لاعبيه يوم 10 من الشهر نفسه.

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