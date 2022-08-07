ريمونتادا أمام غانا تقود مصر إلى كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

حسام باولو - الكرة الشاطئية

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على غانا في إياب التصفيات.

وفاز المنتخب المصري بنتيجة 7-5 في مباراة الإياب.

وكان المنتخب الغاني قد فاز بنتيجة 6-5 ذهابا.

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بذلك يلتحق الفراعنة بالبطولة التي ستقام في موزمبيق.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024 حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وذكر كاف أنه تلقى ملفين مرشحين لتنظيم البطولة من مصر والمغرب، لكن اختياره وقع على مصر لاستضافة البطولة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2018 التي نُظمت في شرم الشيخ.

وتقام نسخة 2022 في موزمبيق، بينما أقيمت نسخة 2020 في السنغال.

ولم يسبق لـ مصر التتويج باللقب، وكان المركز الثالث أفضل إنجاز في 4 مناسبات.

وتمتلك السنغال الرقم القياسي في عدد التتويجات بواقع 6 مرات.

منتخب مصر للكرة الشاطئية
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