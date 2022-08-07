موراتا يدمر فريقه السابق.. أتليتكو يكتسح يوفنتوس وديا

فاز أتليتكو مدريد الإسباني على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف دون رد في المدينة الرياضية للسيدة العجوز بمدينة تورينو.

وشهدت المباراة تألق ألفارو موراتا بتسجيله 3 أهداف لـ أتليتكو مدريد بعد أسابيع قليلة من انتهاء إعارته لـ يوفنتوس.

فيما سجل البرازيلي ماتيوس كونيا هدف أتليتكو الرابع بالوقت بدل الضائع للمباراة.

تغيير المكان في آخر لحظة

حتى يوم أمس، كانت مدينة تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي المكان الذي سيستضيف المباراة.

لكن قرر الفريقان بالاتفاق التراجع عن السفر إلى تل أبيب بسبب الوضع الأمني على هامش القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

لتقام المباراة في مدينة تورينو كاستعداد أخير للفريقين قبل انطلاق الموسم المحلي رسميًا.

عقاب

وغاب مويس كين مهاجم يوفنتوس عن المباراة بسبب حضوره متأخرًا للمعسكر السابق للقاء.

ليقرر ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس معاقبته واستعباده من قائمة اللقاء رغم جاهزيته.

وشهد تشكيل يوفنتوس عودة الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة الأرجنتيني الشاب ماتياس سولي الذي عوّض كين في الهجوم.

في المقابل ظهر الوافدان: الأرجنتيني ناويل مولينا والبلجيكي أكسيل فيتسل في تشكيل أتليتكو الأساسي.

وتعد تلك المباراة هي الودية الثانية في تاريخ الفريقين بعد مباراة سابقة في 2019 بمدينة ستوكهولم.

موراتا يتعملق

واحتاج موراتا إلى 10 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعد تمريرة جواو فيليكس.

وبعد 6 دقائق كاد أتليتكو أن يضاعف النتيجة عن طريق القائد كوكي، لكن تشيزني قام بأحد أفضل تصديات فترة الإعداد.

تشيزني واصل التألق وتصدى لركلة جزاء نفذها فيليكس في الدقيقة 40 بعد لمسة يد على أليكس ساندرو.

لكن الهدف الثاني لم يتأخر، فضاعف موراتا النتيجة بالدقيقة 42 بعد عرضية مولينا.

وفي الدقيقة 62 اكتمل الهاتريك للدولي الإسباني الذي هز شباك البديل ماتيا بيرين.

قبل أن يختتم البديل كونيا الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرضية جيوفري كوندوجبيا.

وكان موراتا قد لعب معارًا لـ يوفنتوس في آخر موسمين، قبل أن يعود لـ أتليتكو هذا الصيف.

ويفتتح أتليتكو مدريد مبارياته الرسمية بمواجهة خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز يوم 15 أغسطس الجاري.

وفاز أتليتكو خلال فترة الإعداد على نومانسيا ومانشستر يونايتد وقادش، قبل أن يحقق فوزه الرابع أمام يوفنتوس.

في المقابل فاز يوفنتوس وديا على جوادالاخارا، ثم تعادل 2-2 أمام برشلونة، وخسر 0-2 أمام ريال مدريد.

ويفتتح يوفنتوس الدوري الإيطالي يوم الإثنين 15 أغسطس باستقبال ساسولو.

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