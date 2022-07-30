خبر في الجول - ملف شامل من الزمالك بخصوص أنس أسامة.. وموعد التقدم به لاتحاد السلة

أنهى نادي الزمالك ملفا كاملا للتقدم به لاتحاد كرة السلة لإثبات أحقيته في توقيع أنس أسامة.

وأعلن الاتحاد السكندري ضم أنس أسامة في عقد يمتد لمدة عامين، في الوقت الذي أعلن فيه الزمالك تجديد تعاقد اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك جهز كل الأوراق والعقود والمستندات لتقديمها فور فتح باب القيد في اتحاد السلة لإثبات أحقيته في الحصول على خدمات أنس أسامة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة فتح باب القيد لتسجيل لاعبي فرق الممتاز أ والممتاز ب لموسم 2022 - 2023 اليوم الإثنين الماضي الموافق 25 يوليو.

وكشف الاتحاد المصري عن جدول بموعد استقبال قوائم الفرق للموسم الجديد.

ومنح اتحاد السلة مهلة إضافية لإضافة أي صفقة أخرى للفرق المختلفة خلال الفترة من 13 إلى 20 أغسطس المقبل.

ويبدأ الاتحاد باستقبال قوائم الفرق بيوم الأحد 31 يوليو الجاري بأندية الزهور و6 أكتوبر ومدينة نصر.

وتشهد الفترة المقبلة نزاعا متوقعا على قيد أنس أسامة لاعب منتخب مصر بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري.

إذ أعلن الزمالك في وقت سابق تمديد عقد اللاعب وانتظار فتح باب القيد لتسجيله، بينما أعلن الاتحاد السكندري ضم اللاعب بشكل رسمي وانتظار تسجيله.

ومن المقرر أن يسجل الزمالك لاعبي فريقه يوم 7 من شهر أغسطس المقبل بينما الاتحاد يسجل لاعبيه يوم 10 من الشهر نفسه.

أما الأهلي حامل لقب دوري الرجال فسيسجل لاعبيه يوم السبت 6 أغسطس.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تسجيل اللاعبين يوم 20 من شهر أغسطس المقبل قبل أن يتم إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد.

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