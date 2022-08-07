أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب للشباب

حصل أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر للشباب على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب مصر البطولة أمام السعودية في النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. (طالع التفاصيل)

وأقيمت البطولة في مدينة أبها السعودية ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني محمود جابر من الوصول للنهائي.

ويلعب أحمد نادر السيد لنادي فيزيلا البرتغالي معارا من الزمالك.

وشارك أحمد نادر في جميع مباريات البطولة مع منتخب مصر، وسكنت شباكه 3 أهداف.

اقرأ أيضا:

بداية نارية لـ هالاند مع مانشستر سيتي

رقم استثنائي لـ هالاند

تعرف على الجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر الأولمبي

فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك

سقوط مانشستر يونايتد