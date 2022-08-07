أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب للشباب

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد

حصل أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر للشباب على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب مصر البطولة أمام السعودية في النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. (طالع التفاصيل)

وأقيمت البطولة في مدينة أبها السعودية ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني محمود جابر من الوصول للنهائي.

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ويلعب أحمد نادر السيد لنادي فيزيلا البرتغالي معارا من الزمالك.

وشارك أحمد نادر في جميع مباريات البطولة مع منتخب مصر، وسكنت شباكه 3 أهداف.

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