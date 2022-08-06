خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية من البطولات الإفريقية للأندية.

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي السبت الماضي أن القرعة ستقام في القاهرة الإثنين المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

وعلم FilGoal.com أن كاف استقر على تأجيل القرعة التي كان مقررها لها الإثنين المقبل إلى يوم آخر

ويتواجد أمام لجنة المسابقات في كاف خيارين، الأول هو إجراء القرعة يوم الثلاثاء أو بعد نهاية اجتماعات كاف التي تخص الجمعية العمومية والتي ستجرى يوم 10 أغسطس في تنزانيا.

ويعد الأقرب في الوقت الحالي هو الخيار الأول.

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وتم فتح نظام القيد بالنسبة للأندية على أن ينتهي في 15 أغسطس الجاري.

مواعيد المباريات

أوضح كاف في بيانه في وقت سابق أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 لـ11 سبتمبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يعفى الأهلي والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري الأبطال على أن تكون بدايتهما من دور الـ32 بناء على تصنيفهما.

والأمر ذاته سيتكرر مع بيراميدز في الكونفدرالية حيث يبدأ من دور الـ32 الأول.

أما فيوتشر فسوف يبدأ مشواره في الكونفدرالية من الدور التمهيدي في مشاركته الأولى.

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