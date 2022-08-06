خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد

السبت، 06 أغسطس 2022 - 23:48

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية من البطولات الإفريقية للأندية.

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي السبت الماضي أن القرعة ستقام في القاهرة الإثنين المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

وعلم FilGoal.com أن كاف استقر على تأجيل القرعة التي كان مقررها لها الإثنين المقبل إلى يوم آخر

أخبار متعلقة
بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون شقيقه حضر نيابة عنه.. لاعب مالمو يفوت حفل زفافه لحضور معسكر الفريق

ويتواجد أمام لجنة المسابقات في كاف خيارين، الأول هو إجراء القرعة يوم الثلاثاء أو بعد نهاية اجتماعات كاف التي تخص الجمعية العمومية والتي ستجرى يوم 10 أغسطس في تنزانيا.

ويعد الأقرب في الوقت الحالي هو الخيار الأول.

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وتم فتح نظام القيد بالنسبة للأندية على أن ينتهي في 15 أغسطس الجاري.

مواعيد المباريات

أوضح كاف في بيانه في وقت سابق أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 لـ11 سبتمبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يعفى الأهلي والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري الأبطال على أن تكون بدايتهما من دور الـ32 بناء على تصنيفهما.

والأمر ذاته سيتكرر مع بيراميدز في الكونفدرالية حيث يبدأ من دور الـ32 الأول.

أما فيوتشر فسوف يبدأ مشواره في الكونفدرالية من الدور التمهيدي في مشاركته الأولى.

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب في حواره

خسارة شوقي غريب الأولى

تشيلسي يوافق على رحيل لاعبه

تعرف على حكم الاتحاد والأهلي

صفقة مزدوجة لجالاتاسراي

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون في أول مباراة لـ شوقي غريب.. سقوط جديد للمقاولون العرب أمام بيراميدز المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر
أخر الأخبار
وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي 7 دقيقة | ميركاتو
أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة 27 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد 31 دقيقة | الكرة المصرية
بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة 44 دقيقة | الكرة المصرية
النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار 51 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون 51 دقيقة | الكرة المصرية
شقيقه حضر نيابة عنه.. لاعب مالمو يفوت حفل زفافه لحضور معسكر الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية ميسي وهاتريك صناعة نيمار.. قطار باريس سان جيرمان ينطلق بخماسية في شباك كليرمون ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة