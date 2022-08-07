يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام

قاد إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في أولى مباريات السماوي في الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد على وست هام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

وتألق هالاند في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليحقق حامل اللقب أولى 3 نقاط في طريق الدفاع عن البطولة.

وتعد المباراة هي الثانية للمهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي، بعدما لعب أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية التي خسرها السماوي.

يتبقى له 258 هدفا

وغرد آلان شيرار أسطورة هجوم منتخب إنجلترا والدوري الإنجليزي السابق بعد ثنائية هالاند مازحا معه، وقال له "الآن يتبقى لك 258 هدفا لتصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي".

ويعد شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا.

الفوز بفارق أكثر من هدف هو الأول لمانشستر سيتي على وست هام منذ موسم 2019/2020.

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وصف المباراة

بدأ وست هام المباراة بضغط قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم بشكل مبكر وسدد بوين كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

سيطر بعدها مانشستر سيتي على اللعب وسدد دي بروين كرة قوية من أمام منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وسجل دي بروين هدفا في الدقيقة 27 بعد عرضية من جوندوجان لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل اللاعب الألماني.

وتلقى وست هام ضربة قوية بإصابة حارسه لوكاس فابيانسكي بعد تدخل قوي مع إيرلينج هالاند، ليخرج ويشارك بدلا منه الفرنسي ألفونس أريولا في الدقيقة 28.

وانفرد هالاند بالمرمى ليضطر أريولا لعرقلته في الدقيقة 35 ليحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء.

وتقدم هالاند ليسدد ركلة الجزاء وترجمها إلى هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 36.

وهو الهدف الأول له بقميص مانشستر سيتي في ثاني مباراة له، بعدما لعب أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة مانشستر سيتي على اللعب والمحاولات على مرمى وست هام لإضافة الهدف الثاني.

ونجح هالاند في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة رائعة من دي بروين.

ليضع الكرة في الشباك مضيفا الهدف الثاني له في الدوري الإنجليزي ويتساوى مع ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولام الذي سجل ثنائية في شباك ليفربول.

وغادر هالاند الملعب في الدقيقة 79 وشارك بدلا منه خوليانو ألفاريز، وكذلك خرج جوندوجان وشارك بدلا منه بيرناردو سيلفا.

وحافظ مانشستر سيتي على النتيجة في الدقائق المتبقية ليحقق الفوز في أول مباراة.