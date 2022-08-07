بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي.

وحضر المدرب البرازيلي إلى مصر رفقة الجهاز الفني المعاون له، لبدء مهمته في قيادة المنتخب الأولمبي.

ويضم الجهاز الفني لـ ميكالي 3 مساعدين من البرازيل وهم:

تياجو كونيا المدرب المساعد

ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال

جواو بيدرو محلل الأداء

ومن المنتظر أن يبدأ ميكالي مهمته مع منتخب مصر الأولمبي في الفترة المقبلة.

وذلك استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

















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