فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة

يغيب جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام الجونة.

وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للزمالك، مما أثار اعتراض فيريرا لينال الإنذار.

ونال المدرب البرتغالي إنذارين قبل ذلك، أمام بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويغيب أيضا الثنائي إمام عاشور وحسام عبد المجيد عن مباراة مصر للمقاصة.

ويأتي غياب عبد المجيد عن مواجهة المقاصة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الجونة، بينما يغيب عاشور بسبب تعرضه للطرد في نفس المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة.

ويبعد الزمالك 7 نقاط عن بيراميدز الثاني، و13 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

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