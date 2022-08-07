فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:02

كتب : إبراهيم رمضان

جوزفالدو فيريرا - الزمالك

يغيب جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام الجونة.

وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف - هل يشارك الزمالك في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا؟ أمير مرتضى: الزمالك لم يحسم اللقب.. وبنشرقي لم يفعل شيئا خاطئا الزمالك يغرم إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الجونة إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة أمام الزمالك

وشهدت المباراة إلغاء هدف للزمالك، مما أثار اعتراض فيريرا لينال الإنذار.

ونال المدرب البرتغالي إنذارين قبل ذلك، أمام بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويغيب أيضا الثنائي إمام عاشور وحسام عبد المجيد عن مباراة مصر للمقاصة.

ويأتي غياب عبد المجيد عن مواجهة المقاصة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الجونة، بينما يغيب عاشور بسبب تعرضه للطرد في نفس المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة.

ويبعد الزمالك 7 نقاط عن بيراميدز الثاني، و13 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

طالع أيضا..

إيسكو ينضم إلى إشبيلية

فايلر يرحل عن كاشيما أنتلرز

فيتوريا يحفز منتخب الشباب قبل نهائي كأس العرب

حارس برشلونة إلى الدوري الإنجليزي

الزمالك مصر للمقاصة جوسفالدو فيريرا الدوري المصري
نرشح لكم
بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي السقا: فيوتشر يحسم قائمته الإفريقية اليوم.. وموقف لاشين وحقيقة عروض رفعت وعاطف روجيرو ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي فيتوريا يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة
أخر الأخبار
ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي 10 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(0) السعودية.. بداية المباراة 16 دقيقة | منتخب مصر
جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة 33 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - حواش وباشا يقودان هجوم مصر لمواجهة السعودية النهائية 33 دقيقة | منتخب مصر
مدرب برايتون: ضغطنا مانشستر يونايتد.. ليس من السهل خسارة كوكوريا وبيسوما 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة