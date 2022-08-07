لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برايتون بهدف باسكال جروس في مرمى مانشستر يونايتد

استمرار للموسم الماضي السيئ الذي مر به مانشستر يونايتد، تلقى الفريق الهزيمة الأولى تحت قيادة إريك تين هاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد من برايتون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وسجل باسكال جروس هدفي برايتون، بينما سجل ماك أليستير هدف مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه.

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وحصل برايتون على النقاط الثلاثة الأولى في المباراة ليكون في المركز السادس بفارق الأهداف بعد الجولة الأولى.

فوز برايتون كان الثاني تواليا على مانشستر يونايتد بعد 7 مباريات متتالية كان قد تعرض خلالهم للهزيمة أمام الشياطين.

بدأ إريك تين هاج مباراته الرسمية الأولى بخط هجوم مكون من جادون سانشو، وكريستيان إريكسين، وماركوس راشفورد، بينما جلس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

بدأ مانشستر يونايتد الخمس دقائق الأولى في المباراة مسيطرا على مجرياتها وأتيحت الفرصة لبرونو فيرنانديز لتسجيل الأول ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

وبعد الدقائق الأولى سيطر برايتون على الكرة وحاول الوصول لمرمى مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الـ 29 تقدم برايتون عن طريق باسكال جروس الذي تلقى تمريرة من داني ويلبيك داخل المرمى ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وأضاف جروس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38 بمتابعة لتسديدة تصدى لها دي خيا ليضعها جروس في الشباك.

وسجل جروس هدفه السادس خلال 12 مباراة خاضهم أمام مانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني كاد ويلبيك أن يضيف الهدف الثالث برأسية ولكنها مرت بجانب المرمى.

ودخل كريستيانو رونالدو كبديل في الدقيقة الـ 52 بدلا من فريد لمحالة إضافة عناصر هجومية للفريق.

وبعد 7 دقائق أرسل رونالدو عرضية رائعة نحو راشفورد أمام المرمى ولكنه أهدر بغرابة بعد أن سدد الكرة في جسد الحارس روبيرتو مارتينيز.

وأهدر راشفورد مرة أخرى بعد أن تلقى تمريرة من برونو فيرنانديز ولكنه سدد بعيدا.

وقلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة الـ 68 عن طريق ماك أليستير لاعب برايتون في مرمى فريقه بعد أن فشل في إخراج الكرة التي كانت في طريقها إلى الشباك.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من صناعة فرص جديدة طوال باقي أحداث المباراة لتنتهي بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيحل مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضيفا على برينتفورد يوم السبت المقبل، بينما سيلعب برايتون مع نيوكاسل على ملعبه.

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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