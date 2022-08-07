ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

داني ويلبيك و ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد X بريتون

عبّر داني ويلبيك مهاجم برايتون هوف ألبيون عن سعادته البالغة بالفوز على مانشستر يونايتد.

برايتون تغلّب على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب أولد ترافورد بأولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ويلبيك بعد اللقاء: "كانت بداية عظيمة للموسم، حصدنا 3 نقاط في أولد ترافورد. إنه ملعب صعب للغاية لكن فريقنا كان مذهلا".

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وأضاف عبر بي بي سي: "كنا رائعين في الشوط الأول وتسببنا لهم في الكثير من المشاكل، لكن عودة مانشستر يونايتد في الشوط الثاني كانت مؤكدة".

وأكمل مهاجم مانشستر يونايتد السابق: "أنا محبطون لتلقي هدف من ركلة ركنية، كنا نعرف جودة لاعبيهم جيدا، لكننا استطعنا الخروج بالمباراة فائزين، نشعر وكأننا فوق القمر".

وأشار: "هزمنا مانشستر يونايتد قبل عدة أشهر، لكننا تطورنا وتحسننا. أظهرنا اليوم الكثير من الخبرة والنضج، نؤمن بقدرتنا على حصد النقاط الثلاث ونبحث عن الفوز في كل مباراة".

وأتم: "فترة الإعداد سارت بشكل مميز، أنا شخصيا خضت فترة الإعداد بالكامل وهو شيء لم يحدث معي منذ سنوات، أشعر أنني بخير وجاهز مجددًا".

وشارك ويلبيك بشكل أساسي أمام مانشستر يونايتد الذي بدأ مسيرته في صفوفه.

وتقدّم برايتون بهدفين في الشوط الأول عن طريق الألماني باسكال جروس، قبل أن يقلّص الشياطين الحمر الفارق في الشوط الثاني دون أن تكتمل العودة.

وحقق برايتون هوف ألبيون الفوز الثاني على التوالي في مبارياته مع مانشستر يونايتد.

وخاض يونايتد مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة الهولندي إيريك تن هاج، دون جديد عن الموسم الماضي.

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