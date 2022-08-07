كاف يدين تصريحات رئيس نابولي في بيان رسمي

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تصريحات أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي بشأن اللاعبين الأفارقة وبطولة كأس الأمم.

وقال رئيس نابولي في تصريحات سابقة: "لا تحدثوني عن ضم لاعبين أفارقة بعد الآن، أحبهم لكن سأجعلهم يوقعون على عدم المشاركة في كأس الأمم". (التصريحات كاملة)

وأشار بيان كاف إلى الشعور بالذهول من تصريحات رئيس نابولي والتي وصفها بغير المسؤولة وغير المقبولة.

وجاء بيان كاف كالآتي: "يشعر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة التي أدلى بها رئيس نابولي بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم".

وأضاف "تندرج تعليقات دي لورينتس تحت المادة 14 من اللوائح التأديبية بالاتحاد الأوروبي، لذلك يحث كاف الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق تأديبي ضده".

وتابع "يلتزم كاف بالدور الذي تلعبه كرة القدم في إفريقيا وكل قارات العالم لتوحيد الناس من مختلف الثقافات".

وشدد "ليس لدينا شك في أن نابولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزمان مثل كاف بهذه الأهداف الإنسانية".

وتسائل كاف "هل رئيس نابولي سيشمل بشروط تقييدية مماثلة للاعبين من أمريكا الجنوبية وآسيا والاتحاد القارية الأخرى؟".

واختتم كاف بيانه "كأس الأمم هي البطولة الرئيسية للقارة وواحدة من البطولات العالمية الرائدة، وتم عرض النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد".

في يناير وفبراير من العام الجاري افتقد نابولي الثنائي أنجيسيا وكوليبالي لصالح منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا، بينما بقى أوسيمين بسبب الإصابة.

في ذلك التوقيت خاض الفريق الجنوبي 6 مباريات تعادل في 2 وفاز في 4 في ظل صراعه مع ميلان وإنتر آنذاك لحسم اللقب.

وانتهى الموسم باحتلال نابولي المركز الثالث في سلم الترتيب خلف قطبي ميلانو.

وضم نابولي في الصيف الجاري كل من: الكوري الجنوبي كيم مين جاي والكاميروني زامبو أنجيسيا بشكل نهائي وكذلك الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا والجورجي خفشيا كفاراستخليا والنرويجي ليو أوستيجارد.

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