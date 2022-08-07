مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت بافتتاح الدوري الفرنسي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

شارك مصطفى محمد مهاجم نانت في تعادل فريقه السلبي مع أنجيه في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت، قبل أن يدفع به المدرب أنتوان كومبواريه كبديل في الدقيقة 71.

وبدأ نانت بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: ألبان لافونت

الدفاع: دينيسي أبيا - أندري جيروتو - نيكولاس بالوي

الوسط: ماركوس كوكو - موسى سيسكوكو - بيدرو تشيرفيلا - لودوفيتش بلاس - كوينتين ميرلين

الهجوم: إيفان جويساند - سيمون موسيس

ودخل لاعب جالاتا سراي المعار إلى الملعب في الدقيقة 71 بدلا من جويساند حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ولم تتغير النتيجة حتى صافرة النهاية.

وحصد نانت النقطة الأولى في الدوري هذا الموسم.

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت للمرة الثانية على التوالي عقب مباراة باريس سان جيرمان في كأس السوبر التي شارك خلالها كبديل.

وكان نانت قد خسر كأس السوبر الفرنسي بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.

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مصطفى محمد نانت أنجيه الدوري الفرنسي
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