روجيرو ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين روجيرو ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي.

وأشار الاتحاد إلى أن محمد بركات عضو مجلس الإدارة قد أتم المفاوضات مع المدرب من أجل بداية مهمته بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق اتحاد الكرة مع مكيالي على التوقيع على عقد يمتد لعامين حتى أولمبياد باريس 2024.

من هو ميكالي

يعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، لأنه ببساطة من قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وتولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.