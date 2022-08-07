جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد

أبدى الألماني باسكال جروس لاعب برايتون هوف ألبيون سعادته البالغة بعلو كعبه على مانشستر يونايتد.

وفاز برايتون على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب أولد ترافورد بأولى جولات الدوري الإنجليزي.

وصرّح جروس بعد اللقاء: "كنت أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف أمام فرق أخرى مثلما أفعل دائمًا أمام مانشستر يونايتد، لا أعرف لماذا أسجل دائمًا أمامهم".

وأضاف عبر "بي بي سي": "نحن فريق يتحلى بالثقة، نشعر بسعادة بالغة لحصد النقاط الثلاث، نحتاج الآن إلى مواصلة العمل والتركيز على المباراة المقبلة".

وأتم: "الفريق أعطى كل شيء لديه وأظهرنا مدى جودتنا".





















جروس (31 عامًا) سجل ثنائية برايتون في شباك دافيد دي خيا بالدقيقتين 30 و39.

وسجل جروس في شباك مانشستر يونايتد 6 أهداف، أكثر من أي منافس آخر طوال مسيرته.

ويتواجد جروس في صفوف برايتون منذ 2017 بعد أن لعب سابقًا في صفوف هوفنهايم وكارلشروه وإنجلوشتاد.

فوز برايتون كان الثاني تواليا على مانشستر يونايتد بعد 7 مباريات متتالية كان قد تعرض خلالهم للهزيمة أمام الشياطين.

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