جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

باسكال جروس

أبدى الألماني باسكال جروس لاعب برايتون هوف ألبيون سعادته البالغة بعلو كعبه على مانشستر يونايتد.

وفاز برايتون على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب أولد ترافورد بأولى جولات الدوري الإنجليزي.

وصرّح جروس بعد اللقاء: "كنت أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف أمام فرق أخرى مثلما أفعل دائمًا أمام مانشستر يونايتد، لا أعرف لماذا أسجل دائمًا أمامهم".

أخبار متعلقة
لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت بافتتاح الدوري الفرنسي

وأضاف عبر "بي بي سي": "نحن فريق يتحلى بالثقة، نشعر بسعادة بالغة لحصد النقاط الثلاث، نحتاج الآن إلى مواصلة العمل والتركيز على المباراة المقبلة".

وأتم: "الفريق أعطى كل شيء لديه وأظهرنا مدى جودتنا".

جروس (31 عامًا) سجل ثنائية برايتون في شباك دافيد دي خيا بالدقيقتين 30 و39.

وسجل جروس في شباك مانشستر يونايتد 6 أهداف، أكثر من أي منافس آخر طوال مسيرته.

ويتواجد جروس في صفوف برايتون منذ 2017 بعد أن لعب سابقًا في صفوف هوفنهايم وكارلشروه وإنجلوشتاد.

فوز برايتون كان الثاني تواليا على مانشستر يونايتد بعد 7 مباريات متتالية كان قد تعرض خلالهم للهزيمة أمام الشياطين.

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى في الدوري الفرنسي

مانشستر يونايتد يسقط في افتتاح الدوري الإنجليزي

كاف يدين تصريحات رئيس نابولي

الإعلان عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي رسميا

إيسكو ينضم إلى أحد كبار إسبانيا

باسكال جروس برايتون هوف ألبيون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي مباشر في إنجلترا - وست هام (0)-(2) سيتي.. جوووول هالاند والثاني لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجوندوجان أساسيان أمام وست هام.. وهالاند يقود الهجوم بعد جلوسه على دكة البدلاء في افتتاح الدوري.. تين هاج يكشف موقف رونالدو من المباريات
أخر الأخبار
مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع 25 دقيقة | الكرة المصرية
دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي 46 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(0) السعودية.. سيطرة مصرية 51 دقيقة | منتخب مصر
جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - حواش وباشا يقودان هجوم مصر لمواجهة السعودية النهائية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة