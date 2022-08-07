إشبيلية يضم إيسكو لمدة موسمين

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

إيسكو - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع إيسكو لاعب ريال مدريد السابق لمدة موسمين.

إيسكو

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وكشف الموقع الرسمي لنادي إشبيلية وصول اللاعب إلى إشبيلية للخضوع الفحوصات الطبية غدا الإثنين وتوقيع عقده لمدة موسمين.

ويعتبر إيسكو ثالث صفقات إشبيلية للموسم الجديد بعد ضم كل من أليكس تيليس وماراكو.

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وأعلن إيسكو في وقت سابق نهاية رحلته مع ريال مدريد بعد 9 سنوات مع الفريق حيث انتهى تعاقده بنهاية هذا الموسم.

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات.

ورحل إيسكو عن النادي الملكي بعدما انضم إليه صيف 2013 وخاض 353 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 65 وح على 19 لقبا.

وحقق إيسكو مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ولقب الدوري ثلاث مرات بينما حقق لقبا وحيدا في كأس الملك وثلاثة كؤوس سوبر إسبانية ومثلهم للسوبر الأوروبي وأربعة ألقاب كأس عالم للأندية.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل.

ويفتتح إشبيلية مبارياته عندما يحل ضيفا على أوساسونا يوم الجمعة.

وأنهى إشبيلية الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الرابع برصيد 70 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و16 نقطة عن ريال مدريد حامل اللقب.

ويشارك النادي الأندلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حجز مقعده بالمراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني.

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