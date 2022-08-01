إريكسن يتحدث عن ظهوره الأول في أولد ترافورد.. وتطلعاته للموسم الجديد

وصف كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الجديد شعوره عن اللعب لأول مرة في ملعب أولد ترافورد بقميص الشياطين الحمر، وكشف عن تطلعاته للموسم الجديد.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه رايو فايكانو بهدف لمثله في مباراة ودية جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، وشهدت الظهور الأول للثلاثي كريستيانو رونالدو وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.

وقال إريكسن في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الأمر مختلفًا تمامًا خاصة عند دخول ملعب أولد ترافورد".

وأضاف "لقد كان شعورًا رائعًا. كان يومًا لطيفًا وارتداء قميص يونايتد هنا هو بالتأكيد شعور جديد أحتاج إلى التعود عليه".

وتابع "كان الناس مرحبين للغاية، أشعر أنني بحالة جيدة. لم أخض الكثير من الحصص التدريبية مع الفريق بسبب الجولة الآسيوية، لكنني لعبت مباراة للحصول على بضع دقائق وأشعر أنني بحالة جيدة".

وواصل الدنماركي "أشعر بالجاهزية للموسم الجديد. ويشعر الفريق بالارتياح والأجواء الكاملة حول غرفة تغيير الملابس كانت جيدة للغاية".

لعب إريكسن في مركز صانع الألعاب، لكنه تراجع للخلف قليلا بتعليمات إريك تين هاج مدرب يونايتد الجديد.

وأكمل "ألعب في المركز الذي يطلب مني المدرب اللعب فيه، في بعض المباريات سألعب في مراكز مختلفة والهدف هو نفسه، أن أشارك قدر الإمكان، سواء كان مركز اللاعب رقم 10، أو 8، في أي مكان".

واستمر "من الجيد دائمًا إنهاء فترة الإعداد بطريقة جيدة، والآن يبدأ العمل الحقيقي، ومن الجيد دائما أن تلعب آخر مباراة قبل الموسم، الأمر كله يتعلق بالاستعداد العقلي للمباراة الأولى".

واستطرد "أنا متفائل بالتأكيد قبل بداية الموسم الجديد. من الواضح أنني لم أكن هنا إلا لفترة قصيرة ولكن يبدو الأمر جيدًا ويوجد شعور بالرضا بين لاعبي الفريق".

وأتم لاعب إنتر السابق "هناك شعور جيد بعد الجولة الآسيوية وأتمنى أن يستمر ذلك. البداية أمام برايتون، ونأمل أن تكون بداية جيدة".

وانضم إريكسن من برينتفورد في الصيف، كذلك انضم مارتينيز من أياكس، فيما عاد كريستيانو رونالدو بعد تأخره عن المعسكر التحضيري لظروف عائلية.

وفي الدقيقة 48 سجل ديالو هدف التقدم على الفور.

وتعادل فايكانو سريعا بهدف ألفارو جارسيا في الدقيقة 57.

وواصل الثنائي إريكسن وليساندرو مارتينيز حتى الدقيقة 61، حيث حل حنبعل مجبري وإريك بايلي بدلا منهما.

فيما نال زيدان إقبال فرصة المشاركة في القيقة 74 بدلا من جيمس جارنر، وأتى شولا شورتير بدلا من جارناتشو.

وفي الدقيقة 85 حل هانسن أرونين بدلا من تشونج.

وخسر مانشستر يونايتد وديته الأخيرة أمس -السبت- أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه في البريميرليج بملاقاة برايتون في السابع من أغسطس الجاري.

video:1

اقرأ أيضا:

50 بطولة للمصريين في أوروبا

هل تواصل الزمالك مع جونيور أجايي

محمود جابر يرد على روي فيتوريا

رغبة جريئة من جونيور أجايي

بسام يتحدث عن مفاوضات الزمالك وفيوتشر