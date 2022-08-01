محمود جابر: صلاح باشا هداف.. وهذا كان ردي على متابعة فيتوريا لمنتخب الشباب

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب ضد المغرب

أبدى محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، بالفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال جابر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لم نكن في أفضل شكل بالمباراة الأولى، وقالوا إننا كنا أفضل في البطولة السابقة، ولكن هذا يرجع لاختلاف ظروف الإعداد".

وأضاف "الإعداد لهذه البطولة تم في ظل اختبارات نهاية العام المدرسية والجامعية. لدي 6 لاعبين في الثانوية العامة والبقية في الجامعات".

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وعن التأخر بهدف أمام المغرب قال جابر: "أحضرت اثنين من اللاعبين القريبين مني، وطلبت منهم إخبار زملائهم بأن عليهم مواصلة العمل بنفس الطريقة وأن التعادل سيأتي".

وواصل "لم نستغل الفرص السهلة وهذا درس للاعبين، حين لا تسجل الفرص السهلة من الممكن أن ترتد في شباكك. لحسن الحظ لم يتأخر هدف التعادل بواسطة أحمد نادر حواش".

وحل صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي بديلا وسجل هدف الفوز، وهو ما علق عليه جابر قائلا: "صلاح من اللاعبين الهدافين. واجه صعوبات في مباراة عمان الأولى في غياب المساحات، وهذه صعوبة أمام الشباب في هذا السن".

وأوضح "صلاح يسجل الأهداف حين يهاجم فريقه ويخلق الفرص لأنه يعمل جيدا في منطقة الجزاء".

وعن سير المباراة بعد التقدم قال جابر: "اللاعبون خافوا من ضياع الفوز، وفي الوقت ذاته بدأ العنف يظهر في المباراة من جانب لاعبي المغرب. كنت ألعب بثلاثي في العمق يجيد ألعاب الهواء فسيطرنا على كل العرضيات".

أما عن مواجهة الجزائر المقبلة في نصف النهائي أوضح "إنه فريق قوي يلعب بحماس مثلنا ولديه فنيات مميزة ومجموعة من اللاعبين أصحاب السرعات، ولكن نحن مستعدون، فمعي رجال على قدر المسؤولية".

وقدم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر التهنئة لمنتخب الشباب عقب التأهل، كما ذكر من قبل أنه يتابع 4 لاعبين في منتخب الشباب.

وعلق جابر على ذلك قائلا: "حتى الآن لم أتواصل معه، حيث كنت في السعودية بالفعل حين وقع العقد في مصر، ولكن نقل إلينا رسالة عبر حلمي مشهور (عضو مجلس الاتحاد)".

وأضاف "عقده يمتد لـ 4 سنوات وبالتالي من الطبيعي أن ينظر للاعبين في سن 19 و20 عاما لأجل المستقبل. إنه يخطط بشكل جيد وأتمنى أن يكون إضافة جيدة للكرة المصرية".

واختتم "أرى أن 4 لاعبين عدد قليل. قلت للاعبين: أريده أن يقول في المباراة المقبلة إنه يتابع 8 أو 10 لاعبين. نحاول استغلال ما يقال لتحفيز اللاعبين دائما".

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