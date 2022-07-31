بسام: جددت تعاقدي مع طلائع الجيش.. ومفاوضات الزمالك وفيوتشر مستمرة

كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين، كاشفا مستجدات الزمالك للتعاقد معه.

وشارك بسام في فوز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بسام عقب الفوز على الاتحاد السكندري: "وجود طارق العشري صنع الفارق بالنسبة لنا وخلق دوافع جديدة لكل اللاعبين والنتائج الجيدة لنا ليست بالصدفة".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "طلائع الجيش يقدم مستوى مميز وهذا مقارنة بباقي الأندية التي تصرف الملايين لضم اللاعبين فهو يعد إنجازا كبيرا".

وأضاف "نتائج ومستوى طلائع الجيش يرجعان إلى الجهاز الفني واللاعبين، وهدفنا كان الوصول للمربع الذهبي وإنهاء الدوري في المركز الرابع بعدما بدأنا الموسم بالفوز بالسوبر لأن هذا سيتم كتابته في التاريخ".

وواصل "ليس معنى أننا لن نشارك في إفريقيا ألا نلعب وننافس حتى النهاية لننهي الدوري في المركز الرابع".

وأشار "جددت تعاقدي لمدة موسمين مع طلائع الجيش".

وأوضح "كان هناك تقارب في وجهات النظر والنادي أراد تقديري ماليا بشكل جيد وفي التوقيت ذاته إذا رحلت سيكون عن طريق طلائع الجيش ليستفيد من بيعي".

وشرح "مفاوضات الزمالك لا تزال مفتوحة وكذلك فيوتشر، ومفاوضات البنك الأهلي أصبحت بعيدة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يحالفني التوفيق في الفريق الذي سألعب معه الموسم المقبل وأن أعود لمنتخب مصر لأن هذا هو هدفي الأساسي".

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

نهاية موسم لاعب الأهلي

حلقة جديدة في مسلسل رونالدو ومانشستر

مصر إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المغرب