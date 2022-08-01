آخرهم صلاح وتريزيجيه.. 50 بطولة للمصريين في أوروبا
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 00:43
كتب : FilGoal
مؤخرا توج محمد صلاح نجم ليفربول ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية"، وفاز محمود حسن تريزيجيه بالسوبر التركي في مشاركته الرسمية الأولى مع طرابزون سبور.
من دوري الأبطال إلى ثلاثية في إستونيا، تراوحت بطولات المصريين في أوروبا والتي يسردها FilGoal.com في هذا التقرير بترتيب عدد البطولات..
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