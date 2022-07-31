وكيله: الزمالك لم يتواصل مع أجايي.. وسموحة كان الأكثر جدية

الأحد، 31 يوليه 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - سموحة

كشف حازم فتوح وكيل أعمال جونيور أجايي لاعب سموحة عن كواليس انضمامه لصفوف الفريق السكندري.

جونيور أجاي

النادي : سموحة

سموحة

وقال فتوح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "العرض الرسمي الوحيد لـ أجايي من الدوري المصري كان من سموحة".

وأضاف "كان هناك اتصالات واستفسارات من أندية أخرى، ولكن سموحة كان الأكثر جدية والأسرع في إتمام التعاقد".

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وواصل "أجايي وقع مع سموحة لمدة 3 مواسم".

وأتم تصريحاته "لم يحدث أي تواصل من الزمالك مع أجايي عندما كان لاعبا في الأهلي، ولم يكن في تفكيره أيضا الانتقال إلى الأبيض حتى بعدما رحل عن القلعة الحمراء".

وأعلن نادي سموحة عن تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي في صفقة انتقال حر.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

واحتل النصر المركز الرابع في الدوري الليبي خلف أهلي طرابلس، والاتحاد، والأخضر.

أجايي (26 عامًا) بدأ مسيرته في ليون 36 النيجيري، ومنه انتقل إلى الصفاقسي التونسي في 2015.

وبدأ أجايي مغامرته مع الأهلي في 2016 وخاض بقميصه أكثر من 150 مباراة مساهمًا في أكثر من 70 هدفًا.

وفاز أجايي مع الأهلي بأربع ألقاب دوري مصري، ولقبين لكأس مصر، ولقبين لكأس السوبر المصري، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك أجايي مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب نيجيريا في مارس 2018.

كما شارك في حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية 2016.

وبات أجايي ثاني لاعب نيجيري في صفوف سموحة بعد الشاب صديق أوجولا "كالابا" الذي سجل 9 أهداف مع الفريق السكندري هذا الموسم.

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