نائب رئيس سموحة: أجايي يريد أن يكون هداف الدوري.. والوادي تلقى عروضا من أندية القمة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

عبد الكبير الوادي - سموحة - الصور من حساب سموحة

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن كواليس التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي.

جونيور أجاي

النادي : سموحة

سموحة

وقال الغنيمي عبر قناة صدى البلد: "جونيور أجايي لديه طموح بأن يصبح هداف الدوري المصري وهو قادر على ذلك".

وأضاف "المفاوضات مع أجايي كانت سريعة واللاعب انضم لسموحة في صفقة انتقال حر".

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وأكمل "عبد الكبير الوادي لاعب الفريق تلقى العديد من العروض من أندية القمة في الدوري".

وأتم تصريحاته "الفترة المقبلة سيتم حسم مصير عبد الكبير الوادي من العروض المقدمة له".

وأعلن نادي سموحة عن تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي الأسبق في صفقة انتقال حر.

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