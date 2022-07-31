أغلق الباب في وجه يوفنتوس.. فيرمينو يعلنها: أريد البقاء مع ليفربول

أغلق روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الباب في وجه يوفنتوس الذي حاول ضمه هذا الصيف، حين أعلن البقاء مع ناديه.

قبل أيام، أوضحت تقارير إيطالية وإنجليزية أن يوفنتوس سيتقدم بعرض جديد لضم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فيرمينو في تصريحات نشرتها شبكة تي إن تي سبورتس الأرجنتينية: "أنا أحب هذا الفريق وهذه المدينة والجماهير".

وأضاف الدولي البرازيلي "أنا هنا في ليفربول، وأريد البقاء بالطبع".

وبدأ فيرمينو موسمه الجديد مع ليفربول بالتتويج بكأس الدرع الخيرية بعد التفوق على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وشارك كأساسي واستبدل بعد 58 دقيقة.

وأفادت جريدة ميرور قبل أيام أن يوفنتوس يخطط للعودة بعرض آخر لروبرتو فيرمينو.

ويأتي ذلك بعد أن سخر ليفربول من العرض الأول الذي كان بقيمة 23 مليون يورو (19.5 مليون جنيه استرليني)، حسب التقرير.

فيما ذكرت شبكة توتو ميركاتو في إيطاليا أن ليفربول يدرس العرض الذي قدمه البيانكونيري وهناك فرصة لقبوله.

في المقابل، ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن النادي الإنجليزي ليس لديه نية للسماح لروبرتو فيرمينو بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

ورغم رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، غير أن ليفربول يملك ترسانة هجومية تتمثل في محمد صلاح وفيرمينو وديوجو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز.

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MANE OFF THE MARK 🔥 pic.twitter.com/aIfqn72Yo7 — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

وعانى فيرمينو خلال الموسم الماضي من عدم المشاركة بصفة مستمرة ضمن تشكيلة المدرب يورجن كلوب بعدما كان أحد الأعمدة الأساسية في هجوم الريدز رفقة محمد صلاح وساديو ماني.

وشارك روبرتو مع ليفربول خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بجميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 5.

صاحب الـ30 عاما ظهر خلال الموسم الماضي في 20 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي رفقة ليفربول.

ويلعب فيرمينو بصفوف ليفربول منذ صيف 2015 قادما من هوفنهايم الألماني وتُوج ببطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.

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