مصدر من بيراميدز لـ في الجول: جددنا مطلبنا بخصوص دوري الأبطال.. وسنصعد الشكوى إذا لزم الأمر

كشف نادي بيراميدز عن تجديد طلبه مجددا لاتحاد الكرة بخصوص المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مشيرا إلى نية تصعيد الأمر للاتحاد الدولي.

وقرر الاتحاد المصري اعتماد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بناء على نتائج الدور الأول.

وبذلك، فمن المنتظر أن يشارك الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وقال مصدر من بيراميدز لـ في الجول: "جددنا طلبنا لاتحاد الكرة بخصوص حق النادي في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف "لدينا نية تصعيد الشكوى لأعلى المستويات للحصول على حقوقنا مهما كلف الأمر".

ويتواجد بيراميدز الآن في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث مع مباراة مؤجلة للأحمر.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك المتصدر الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

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