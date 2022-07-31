كريم فؤاد يغيب عن مباراة الأهلي أمام فاركو

الأحد، 31 يوليه 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

يغيب كريم فؤاد ظهير الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك نظرا لإيقافه إثر تلقيه الإنذار الثالث.

وتلقى فؤاد إنذاره الأول أمام الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة، والتي أقيمت في الخامس من يوليو.

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فيما تلقى الإنذار الثاني أمام بيراميدز في مباراة الجولة 25، والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدفين دون رد.

أما الإنذار الثالث، فأتى في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب، وهي المؤجلة من الجولة 21، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 26 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 27 مباراة.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو يوم الأربعاء 3 أغسطس، وتنطلق في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على ستاد الأهلي We السلام.

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