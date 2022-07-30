مؤتمر سواريش: لو أدى الحكم عمله لفزنا.. والمنافس خرج عن القواعد

السبت، 30 يوليه 2022 - 23:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة - سواريش

أبدى ريكاردو سواريش مدرب الأهلي غضبه من الأداء التحكيمي عقب تعادل فريقه سلبيا مع المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا وسجلنا هدفا لا أعرف كيف ألغاه الحكم".

وأضاف "المنافس فعل أشياء خارج قواعد اللعب، وكان يريد الحصول على أي شيء من المباراة، ومع إلغاء الهدف فهمت لماذا سارت الأمور بهذا الشكل".

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وتابع "أشعر بالحزن لأجل اللاعبين الذين قدموا كل شيء لأجل الفوز الذي كنا نستحقه".

وعن غياب بيرسي تاو قال سواريش: "تاو لم يصل للحالة البدنية التي تسمح بالمشاركة في المباريات، لذلك هو مستبعد في الوقت الحالي".

وأوضح "من الممكن أن نتحدث طوال الليل عن أسباب الإصابات. الأهلي لعب 10 مباريات في 30 يوما، وهذا لا يحدث في العالم كله".

وواصل "لا أريد إلقاء اللوم على أحد، ولا أريد أن أتحدث كثيرا حتى لا يقال أني أضع الأعذار. لا أحد سيستفيد من طريقة سير الجدول الحالية. غيرت 5 لاعبين عن تشكيل المباراة الماضية".

وتابع سواريش "لنا هدف ملغي وأكثر من كرة في القائم وعدة كرات خطرة وركلة جزاء مهدرة. الخصم لم يتمكن من الوصول إلى مرمانا بسهولة".

وأضاف "لو أدى الحكم ما عليه لفزنا اليوم. إذا احتسب الحكم الهدف كنا سنفوز رغم التغييرات الاضطرارية وكل الظروف الصعبة".

وبسؤاله عن كون الظروف نفسها على المنافسين قال: "انظر وقل الحقيقة، نحن نحصل على 3 أيام فقط للراحة، بقية المنافسين ليسوا مثلنا إطلاقا".

واختتم "الأهلي لم يتعاقد مع ساحر بل مع مدرب. حين آخذ فترتي كاملة حاسبوني".

وعقد التعادل موقف الأهلي في المنافسة، حيث يحتل المركز الثالث بـ 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

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