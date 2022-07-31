محمد عودة: مكافئة استثنائية لأبو السعود وفاروقا.. وأتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل

الأحد، 31 يوليه 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

محمد عودة مدرب المقاولون العرب يحتفل بالهدف في الأهلي

كشف محمد عودة مدرب المقاولون العرب عن رصد مكافئة استثنائية قدرها 100 دولار لكل من محمود أبو السعود وفاروقا نور الدين لاعبي الفريق بسبب تألقهم أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عودة خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي: "كنا نلعب بتركيز شديد ولعبنا على المكسب وركزنا على الهجمات المرتدة وأتيحت لنا أكثر من فرصة ولكن لم نستغلها جيدا".

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وتابع "كنا سنهزم إذا لعبنا مباراة مفتوحة أمام الأهلي وحاولت تجهيز اللاعبين الذين كانوا بعيدين خلال الفترة الماضية وحصلنا على نقطة ثمينة من فريق كبير".

وشدد "كنا نقاتل وقدمنا مباريات كبيرة لكن التوفيق غاب عنا في المباريات الأخيرة".

وأضاف "أشكر مدرب حراس المرمى بعد تألق الحراس خلال الفترة الماضية، ورصدنا 100 دولار مكافئة لمحمود أبو السعود وفاروقا نور الدين بعد المباراة من محمد عادل إداري الفريق ، لأن أبو السعود كان رائعا وتعامل بشكل جيد مع العرضيات".

وأتم "الأهلي لم يتمكن من اختراق دفاعاتنا ولكن أعود وأقول أنهم قد أضاعوا الكثير وأبو السعود كان موفقا وقد يعود ذلك لأننا تعبنا كثيرا".

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة الـ 55 في المركز الثالث خلف بيراميدز وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 25 في المركز الـ 16 وبفارق نقطة واحدة عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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