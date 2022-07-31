خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابتي عبد القادر وصلاح محسن

الأحد، 31 يوليه 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

إصابة أحمد عبد القادر - الأهلي أمام المقاولون العرب

أجرى الأهلي تبديلين اضطراريين في الـ 10 دقائق الأولى خلال مواجهة المقاولون العرب المؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد القادر شعر بآلام في العضلة الخلفية تسببت في مغادرته للمباراة.

وسيخضع اللاعب لأشعة للوقوف على مدى خطوة الإصابة.

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وشعر صلاح محسن بانزعجات في العضلة الخلفية، وهو ما تكرر من قبل أمام الجونة في الدوري.

وكان صلاح محسن قد عاد للقائمة لمواجهة المقاولون بعد الإصابة التي تعرض لها وغاب على أثرها عن مواجهة مصر للمقاصة.

وكان عبد القادر قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قبل مواجهة فيوتشر.

الأهلي تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف ليفقد نقطتين هامتين في صراع صدارة الدوري.

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 55 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني وثماني نقاط عن الزمالك المتصدر قبل مواجهة الثنائي الاثنين المقبل.

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