الزمالك: النقاز سيرد المبالغ التي حصل عليها في عهد اللجنة المؤقتة مقابل تنازلنا عن القضية

أعلن نادي الزمالك عن فسخ عقد لاعبه التونسي حمدي النقاز رسميًا.

وصرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عبر الموقع الرسمي للنادي: "تم فسخ عقد حمدي النقاز مع الزمالك بالتراضي".

وأضاف: "اللاعب التونسي سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي".

وأتم: "كما سيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من فيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب للموسمين المقبلين والبالغ مليون و900 ألف دولار".

وكان FilGoal.com قد ذكر في وقتٍ سابق أن النقاز اجتمع مع مرتضى منصور رئيس النادي لحل أزمة المديونية المستحقة عليه للزمالك وتم الاتفاق فيها على كافة التفاصيل لسداد تلك المستحقات ليتم فسخ التعاقد.

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.

وقال أمير مرتضى منصور وقتها: "صدر يوم 8 يونيو حكما من فيفا يلزم حمدي النقاز برد المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك مع فترة سماح لمدة 45 يوما وهذه المدة انتهت واللاعب تعرض للإيقاف".

وأضاف "النقاز إذا لم يسدد أموال نادي الزمالك سيصدر ضده المزيد من الأحكام ولن يتم رفع الإيقاف عنه ولن يستطيع الانضمام لأي ناد آخر".

وواصل "النقاز لن يعود لنادي الزمالك، وليس من العقل أن أضم ثنائي أجنبي في مركز الظهير الأيمن".

وأتم تصريحاته "النقاز لا يشارك ولا يلعب منذ فترة وفي الوقت الحالي عودته قد لا تمثل إضافة ومن الأفضل أن يخرج معارا أو يتم العمل على فسخ عقده".

النقاز (29 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، ليلعب الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي في الموسم الماضي.

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