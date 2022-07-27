مؤتمر سواريش: ما يحدث من ضغط مباريات غير منطقي ولا أستطيع تدريب اللاعبين

تعجب ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي من كثرة المباريات التي يخوضها فريقه خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدا على أن هذا الضغط يؤثر على اللاعبين.

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: " كنا نعلم أنها مباراة صعبة وكان من المهم للغاية أن نفوز والتحضير لها كان خلال 72 ساعة فقط".

وأضاف "الظروف كانت صعبة للغاية ودرجة الحرارة أثرت كثيرا على اللاعبين وبالتأكيد كنا ممكن أن نؤدي بشكل أفضل"

وواصل "سيطرنا على المباراة بشكل كامل ولم يكن للخصم أي فرص واضحة وكان لنا العديد من الفرص التي أتيحت للتسجيل".

واستكمل "طبيعي كنا نريد اللعب بشكل أفضل ولكن هذا مستحيل في ظل ضغط المباريات".

وأشار "أنظر إلى فريقي وما قدمناه في المباراة، الغيابات كثيرة للغاية والمباريات عديدة ولا يوجد داع لذكر ما قلته في المباراة الماضية ما يهم هو الثلاث نقاط".

وأكمل "لا أعلم مدى إصابة الشناوي والوقت مبكر للحكم عليها حليا وسنعرف حجمها قريبا".

وكشف "أيمن أشرف أصيب لكنه استطاع أن يكمل المباراة، وكما ذكرت العوامل صعبة للغاية لكن الفوز مهم لنا ويعطي ثقة للفريق".

وتابع "ننظر لكل مباراة على حدة وكافة المباريات صعبة جدا لكن الفوز هو الأهم لنا في ظل الظروف الحالية".

وأفصح "منحت عددا كبيرا من اللاعبين فرصة المشاركة، وهذا يتحتم علي فعله إلا ولعنة الإصابات ستطاردنا".

وشرح "كي نتحدث عن مستوى اللاعبين داخل الملعب لابد أن ادربهم وهذا لم يحدث، من السهل تحليل مستوى الأهلي في كل مباراة، لكني لا أدرب اللاعبين فقط اكتفي بعملية الاستشفاء".

وأتبع "طبيعي أننا كنا نريد اللعب بشكل أفضل ولكن هذا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وحتى نلعب بشكل جيد يجب أن ينفذ اللاعبين أفكار المدرب التي تحدث في التدريبات، ولكن لا يوجد فرصة لتدريب اللاعبين على أفكاري بسبب الضغط".

وأكد "ما يشعر به اللاعبين صعب للغاية، نخوض مباراة ثم أخرى بعد 3 أيام، وهكذا الأمر يتكرر والسؤال هنا هل هذا منطقي؟ من السهل أن أحلل لكم المباراة وأقول ما أقوله في كل لقاء لكن في الحقيقة أن المباريات الكثيرة تضعف اللاعبين ولا تعطينا فرصة لتنفيذ أي أفكار".

وضرب مثالا قائلا: "سأذكر لكم بعض الإصابات في الفريق في مركز الجناح فقط، صلاح محسن والشحات وطاهر وبيرسي تاو، وهذا سبب لعبي بطريقة 3-4-3، قل لي ماذا أفعل وأنا لدي كل هذه الإصابات، لابد أن أفكر في حل لهذا الأمر".

وأتم تصريحاته "إذا قلت لي ما تقييمك لأداء اللاعبين بالتأكيد لن أكون سعيدا ، لكن في نفس الوقت أقدر الجهد الذي بذلوه".

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل ضد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدوري.

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