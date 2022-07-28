مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف تشخيص إصابتي الشناوي وأيمن أشرف أمام المقاصة

يخضع محمد الشناوي وأيمن أشرف لاعبي الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم الخميس لتحديد موقفهما من المشاركة فيه من عدمه.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الشناوي يعاني من كدمة في الوجه ويخضع لفحص طبي قبل مران الخميس لتحديد موقفه من المشاركة فيه من عدمه".

وواصل "الشناوي خضع لفحص طبي في الملعب فور تعرضه للإصابة أمام مصر للمقاصة للتأكد من درجة الوعي والإدراك لديه وألا يكون أصيب بارتجاج في المخ".

وأكمل "الكشف أكد أن حالة الشناوي لا تستدعي إجراء أشعة وبناء عليه ستتم متابعة حالته غدا قبل المران لو كان بشكل جيد سيشارك في المران لو لم يكن بحالة جيدة لن يتدرب".

وعن أيمن أشرف قال المصدر: "أيمن أشرف يعاني من كدمة في اليد ولكنها إصابة خفيفة ويخضع لفحص طبي قبل مران الخميس".

وفاز الأهلي أمس الأربعاء على مصر للمقاصة بهدف دون رد في استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

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