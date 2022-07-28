عيد مرازيق: فوجئت بغياب معلول عن تشكيل الأهلي وطمعت في المباراة

الخميس، 28 يوليه 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

عيد مرازيق

اعترف عيد مرازيق المدير الفني لـ مصر للمقاصة، أن تشكيل الأهلي أثّر على خطته في اللقاء.

وفاز الأهلي بهدف دون رد على مصر للمقاصة في ملعب الكلية الحربية بالجولة 27 للدوري المصري.

وصرّح مرازيق في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "مباراة الأهلي لها حسابات خاصة، ومهما كانت غيابات الأهلي، فالأهلي بمن حضر وفريق معتاد على البطولات دومًا".

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"طالبت اللاعبين بالضغط على الأهلي وألا ننتظره في مناطقنا وطالبتهم بعدم الانشغال بغيابات الأهلي".

وأضاف: "طريقة الأهلي ليست دفاعية وكانت صعبة، لو لعب الأهلي برباعي ففي الخلف لكان الأمر أسهل علينا، لكن ذلك لم يحدث".

وأكمل: "خبرات الأهلي كانت فارقة اليوم رغم أن دوافع اللاعبين أكبر أمام الفرق الكبيرة وكل لاعب يريد تقديم نفسه".

كما أضاف عبر صدى البلد: "فوجئت بتشكيل الأهلي عندما لم أجد علي معلول، غيّرت الكثير من الأشياء بعدها وطمعت في المباراة أكثر ووصّلت ذلك للاعبين".

ويعد الفوز هو الثاني على التوالي للأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 15 في المركز الأخير.

وجاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة 23 بتسديدة من أليو ديانج.

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