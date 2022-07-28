خبر في الجول – الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز

فسخ الزمالك عقد لاعبه التونسي حمدي نقاز بعد جلسة جمعته بمرتضى منصور رئيس النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النقاز اجتمع مع مرتضى لحل أزمة المديونية المستحقة عليه للزمالك وتم الاتفاق فيها على كافة التفاصيل لسداد تلك المستحقات ليتم فسخ التعاقد.

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك "صدر يوم 8 يونيو حكم من فيفا يلزم حمدي النقاز برد المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك مع فترة سماح لمدة 45 يوما وهذه المدة انتهت واللاعب تعرض للإيقاف".

وأضاف "النقاز إذا لم يسدد أموال نادي الزمالك سيصدر ضده المزيد من الأحكام ولن يتم رفع الإيقاف عنه ولن يستطع الانضمام لأي ناد آخر".

وواصل "النقاز لن يعود لنادي الزمالك، وليس من العقل أن أضم ثنائي أجنبي في مركز الظهير الأيمن".

وأتم تصريحاته "النقاز لا يشارك ولا يلعب منذ فترة وفي الوقت الحالي عودته قد لا تمثل إضافة ومن الأفضل أن يخرج معارا أو يتم العمل على فسخ عقده".