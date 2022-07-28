"نريدك أن ترحل وتختفي".. عراك بالأيدي بين مدرب تورينو ومديره الرياضي بسبب الصفقات

دخل إيفان يوريتش المدير الفني لـ تورينو، في اشتباك بالأيدي مع دافيدي فانياتي المدير الرياضي للنادي.

وظهر يوريتش وفانياتي يشتباك ويتبادلان الكلمات الحادة في مقطع فيديو مُسرب شغل الرأي العام الكروي الإيطالي.

وحدث الخلاف أثناء معسكر تورينو في النمسا، بسبب غضب المدرب يوريتش من قلة الصفقات الصيفية.

واضطر ماركو بيليجري مدير الفريق للتدخل للتحجيز بين يوريتش وفانياتي.

وسُمع فانياتي يصرخ قائلا: "لا ترفع صوتك عليّ، أنت غير محترم، أنا أدافع عنك أمام الجميع. قم بتدريب الفريق الذي أعطيك إياه، أتفهم ذلك؟ لقد سئمت منك، فلتظهر بعض الاحترام".

وزعم موقع CuoreToro أن الخلاف اشتعل بسبب اتهام فانياتي لـ يوريتش برؤية الرئيس أوربانو كايرو من خلف ظهره.

ليرد عليه المدرب يوريتش: "هذا لأنه يريدك أن تختفي وأن ترحل من هنا".

وكانت لاجازيتا ديلو سبورت هي الصحيفة الإيطالية الكبرى الوحيدة التي لم تنقل مقطع الفيديو، والسبب ليس سرًا: فهي مملوكة لـ كايرو رئيس تورينو.

لاحقًا تحدّث فانياتي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا لتبرير ما حدث: "كان هناك نقاش كما رأيتم، وبالطبع ليس مشهدًا جميلًا لمشاهدته، ولكن هذا ما يحدث عندما يكون هناك شخصان يرغبان في القيام بالأمور بالصورة الصحيحة، هذه الأمور تحدث".

وأضاف: "المدرب يريد لاعبين في أسرع وقت، ونحن في النادي نحاول جعل ذلك ممكنًا في سوق انتقالات صعب. سنستقدم اللاعبين الذين يرغبهم".

وتابع: "قلنا ما توجب علينا قوله، ثم احتوينا الوضع مباشرةً. نحن شخصان حقيقيان وصريحان للغاية ونقول الأمور في وجوه الآخرين. ولهذا تحدث هذه النقاشات".

وأكمل: "نمتلك مدربًا عظيمًا، سنحاول القيام بالأمور بشكلٍ صائب قدر الإمكان، لأنه حقيقي أننا نحتاج إلى استقدام مزيد من اللاعبين".

وأتم: "في مثل هذه النقاشات نقول أمورًا لا نعنيها حقًا. يجب أن نفهم لماذا حدث هذا النقاش، وهو أن كلانا يرغب في الأفضل للنادي. المدرب لديه تحفظاته وهي منطقية، نتفهمها ونحاول أن نفعل كل ما في وسعنا. لن نحضر 10 لاعبين، سيكون رقمًا أقل، لكن نحتاج إلى الأسماء الصحيحة".

وتعاقد تورينو حتى اللحظة مع 5 لاعبين في السوق الصيفية، إذ ضم سامويلي ريتشي من إيموبلي، وبيترو بيليجري -نجل ماركو بيليجري مدير الفريق الذي فصل بين المتشاحنين- من موناكو، وبريان بايي من كاتانزارو، وإتريت بيريشا من سبال، واستعار نيمانيا رادونيتش من أوليمبيك مرسيليا.

ويتولى الصربي يوريتش (46 عامًا) تدريب تورينو منذ العام الماضي، وكان قد رحل عن هيلاس فيرونا سابقًا لخلافات مع الإدارة.

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