كلوب: ماني سيلعب حتى الـ39 من عمره

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه السابق ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ سيواصل مسيرته مع الكرة لسنوات طويلة.

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع كلوب وليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع أنفيلد ووتش: "قلنا شكرا لماني مع أكبر قدر من الاحترام على الإطلاق".

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وأضاف "لا يمكن أن نحظى بمزيد من الاحترام لساديو، يا له من لاعب وأتمنى له الأفضل".

وتابع "أعتقد أنه سيواصل مشواره مع كرة القدم لسنوات طويلة، حتى الـ38 أو الـ39 من عمره، إنه يتمتع بجسد مثالي".

وأكمل "من الطبيعي تماما أن يكون اللاعب في بعض الأحيان بحاجة إلى خوض تحديات جديدة".

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وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

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وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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