ماني بافاري.. بايرن ميونيخ يضم ساديو حتى 2025

أعلن بايرن ميونيخ الألماني ضم السنغالي ساديو ماني حتى صيف 2025 قادما من ليفربول الإنجليزي.

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وقال هبيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ لموقع النادي الرسمي: "ساديو ماني نجم عالمي، والذي سيزيد من قوة جذب الدوري الألماني، الجماهير تأتي إلى الملاعب من أجل هؤلاء النجوم، أمر رائع لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع لاعب مثل ماني".

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي: "سعداء لضم ماني في بايرن ميونيخ، مع الأداء الرائع والنجاح الكبير الذي قدمه على أعلى المستويات في السنوات الأخيرة، هناك لاعبون قلائل مثله في العالم، هو طموح ولديه جوع لحصد مزيد من الألقاب ومع لاعبين مثله في بايرن ميونيخ، الأهداف الكبيرة ممكنة".

وقال حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي: "ساديو نجم عالمي ترك بصمته في الكرة العالمية، فخورون بضمه إلى ميونيخ، وكان واضحا منذ الدقيقة الأولى في حديثه معنا بأنه يريد اللعب لبايرن".

وأضاف "الكل يعلم جودته وقدراته الذهنية الرائعة، الحقيقة أنه ينضم إلى بايرن ولديه أهداف كبيرة، ساديو يناسب بطريقة رائعة بايرن ميونيخ تحت قيادة يوليان ناجلسمان".

من جانبه قال ساديو ماني لموقع النادي البافاري: "أنا سعيد للغاية لإتمام التعاقد، تحدثنا كثيرا وهناك اهتمام كبير من نادي رائع منذ البداية، لذلك لم يكن هناك شكوك، الوقت المناسب لهذا التحدي، أريد الوصول للكثير مع هذا النادي، وفي أوروبا أيضا، خلال فترتي مع سالزبورج شاهدت كثير المباريات للفريق وأحبه حقا".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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