هالاند: جوارديولا مجنون.. وسعيد بتحقيق فوزي الأول على بايرن ميونيخ

كشف إرلينج هالاند انطباعه الأول عن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بعد خوض المباراة الأولى بقميص الفريق مشددا على سعادته بتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

واحتاج هالاند 12 دقيقة فقط ليفتتح أولى أهدافه مع مانشستر سيتي ويقود فريقه للفوز أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد وديا.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب المباراة: "جوارديولا مجنون بعض الشيء وأنا أحب ذلك".

وأضاف "لا أستطيع تكوين فكرة أكبر من ذلك من خلال أسبوع واحد فقط مع الفريق، لكنني أتدرب جيدًا".

وتابع "إنها المرة الأولى التي أفوز فيها على بايرن ميونيخ، بعد سبع خسائر متتالية، الفوز عليهم يشعرني بالارتياح ومستعد للاختبار أمام ليفربول".

وقال النرويجي عن شراكته مع جريليش: "إنه جيد للغاية، الأجواء المحيطة بنا تحمسني، وأنا مستعد لما هو قادم".

وكان مهاجم بروسيا دورتموند السابق سجل الهدف بعدما استغل تمريرة جاك جريليش الأرضية ليضعها في شباك مانويل نوير.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد أشاد بـ هالاند بعد ظهور الأول بقميص الفريق الأزرق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد سجل هالاند هدفا مهما، يجب أن تكون في المكان السليم لتحرز هذا النوع من الأهداف".

وأضاف "إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق، ولكنه لعب أول شوط معنا وهو أمر جيد بالنسبة له".

وأردف "سنرى كيف سيكون رد فعله على الإصابة البسيطة التي تعرض لها في الأسابيع السابقة"

وأكمل "لقد أدى بشكل جيد في التدريبات. يبدو أنه شاب لطيف حقا، ومتواضع ومضحك".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الجديد.

ثم انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الأسبوع التالي.

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