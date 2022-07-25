هالاند: جوارديولا مجنون.. وسعيد بتحقيق فوزي الأول على بايرن ميونيخ

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي (الصورة من الموقع الرسمي لـ سيتي)

كشف إرلينج هالاند انطباعه الأول عن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بعد خوض المباراة الأولى بقميص الفريق مشددا على سعادته بتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

واحتاج هالاند 12 دقيقة فقط ليفتتح أولى أهدافه مع مانشستر سيتي ويقود فريقه للفوز أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد وديا.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب المباراة: "جوارديولا مجنون بعض الشيء وأنا أحب ذلك".

أخبار متعلقة
في مباراة توقفت 53 دقيقة بسبب إعصار.. هالاند يقود سيتي لإسقاط بايرن تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي للمرة الأولى أمام بايرن ميونيخ جريليش: هالاند لا يشعر بالضغط بعدما هز الشباك لأول مرة.. جوارديولا يسهب في الإشادة بـ هالاند

وأضاف "لا أستطيع تكوين فكرة أكبر من ذلك من خلال أسبوع واحد فقط مع الفريق، لكنني أتدرب جيدًا".

وتابع "إنها المرة الأولى التي أفوز فيها على بايرن ميونيخ، بعد سبع خسائر متتالية، الفوز عليهم يشعرني بالارتياح ومستعد للاختبار أمام ليفربول".

وقال النرويجي عن شراكته مع جريليش: "إنه جيد للغاية، الأجواء المحيطة بنا تحمسني، وأنا مستعد لما هو قادم".

وكان مهاجم بروسيا دورتموند السابق سجل الهدف بعدما استغل تمريرة جاك جريليش الأرضية ليضعها في شباك مانويل نوير.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد أشاد بـ هالاند بعد ظهور الأول بقميص الفريق الأزرق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد سجل هالاند هدفا مهما، يجب أن تكون في المكان السليم لتحرز هذا النوع من الأهداف".

وأضاف "إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق، ولكنه لعب أول شوط معنا وهو أمر جيد بالنسبة له".

وأردف "سنرى كيف سيكون رد فعله على الإصابة البسيطة التي تعرض لها في الأسابيع السابقة"

وأكمل "لقد أدى بشكل جيد في التدريبات. يبدو أنه شاب لطيف حقا، ومتواضع ومضحك".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الجديد.

ثم انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الأسبوع التالي.

اقرأ أيضا:

قطار الزمالك لا يتوقف

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر

تصريح مثير من طارق حامد بعد الانضمام لاتحاد جدة

هدف ربيعة في أبرز أرقام مباراة الأهلي

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي
نرشح لكم
رومانو: فابريجاس ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي مهاجم رين يخضع للكشف الطبي مع بايرن أوسيمين: انتقالي للدوري الإنجليزي مجرد شائعات.. وأتمنى أن اقترب مما حققه دروجبا لا جازيتا ديلو سبورت: رئيس روما يتدخل لإتمام صفقة فينالدوم سبورت: تشافي طلب من لابورتا التعاقد مع ميسي راشفورد: حظيت بإعداد لا يقدر بثمن.. والموسم الماضي سيصبح وقودنا تشافي: ليفاندوفسكي تأقلم سريعا.. ورافينيا قادر على صناعة الفارق 5 من 5.. أرسنال يواصل انتصاراته الودية باكتساح تشيلسي 4-0 بمشاركة النني
أخر الأخبار
بذكريات مورينيو.. كاييخون ينضم إلى غرناطة للعمل مع كارانكا 15 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس اتحاد جدة: طارق حامد لاعب برتبة محارب 21 دقيقة | المحترفون
رومانو: فابريجاس ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: جوارديولا مجنون.. وسعيد بتحقيق فوزي الأول على بايرن ميونيخ 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم رين يخضع للكشف الطبي مع بايرن 40 دقيقة | ميركاتو
أوسيمين: انتقالي للدوري الإنجليزي مجرد شائعات.. وأتمنى أن اقترب مما حققه دروجبا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى الدرجة الثانية.. مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم مع طامية ساعة | الكرة المصرية
لا جازيتا ديلو سبورت: رئيس روما يتدخل لإتمام صفقة فينالدوم ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر