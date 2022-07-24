سيد عبد الحفيظ عن واقعة الممر الشرفي: لست تحت أمرك

الأحد، 24 يوليه 2022 - 22:35

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ يتلقى التحية من جماهير الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب فوز الأهلي على الجونة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي: "مباراة في منتهى الأهمية في ظل ضغط المباريات والغيابات ونهاية الموسم. الحمد لله على كل شيء. هناك ما لا يمكنك فقده، وهو الإصرار والعزيمة".

وأضاف "من الممكن أن يحضر التوفيق أو يغيب، من الممكن أن تفوز ببطولات أو لا تفوز، ولكن ما يمكنني الحساب عليه هو الجهد والعرق".

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وأوضح "رغبة جماهير الأهلي في الفوز بكل البطولات هي الثقافة والتربية هنا ولا أحد يزعجه ذلك داخل النادي".

وتابع عبد الحفيظ "اللعب دائما لأجل الفوز أمر جيد وهناك من قد يستكثره علينا. إذا لم يكن لديك ذلك فهذا ليس من شأني لماذا تذمني"؟

وأنهى هذه المسألة بقوله: "المهم ألا يكون هناك أي تجاوز سواء في المكسب أو الخسارة".

وانتقل عبد الحفيظ للرد على أحداث نهائي كأس مصر الذي خسره الأهلي أمام الزمالك، وشهد عدم مرور مدير الكرة من الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الزمالك للاعبي الأهلي خلال استلام الميداليات.

وقال عبد الحفيظ: "أمر يمكن اختصاره في عدد كلمات قليل، فيما يخص الممر الشرفي ثقافتي هي أنك لا يمكنك عمل ممر شرفي بمزاجك، وتنهيه بمزاجك. أنا لست تحت أمرك".

وأضاف "على مدار 42 بطولة دوري حصلنا عليهم، صادفت كثيرا أن كانت المباراة التالية أمام الزمالك. في 2019 مثلا حسمنا الدوري أمام المقاولون وكانت المباراة الختامية أمام الزمالك، هل أقاموا لنا ممرا شرفيا؟ لم يحدث".

وتابع "لن أتحدث عن مباراة السوبر ونهائي القرن، وكيف كان كاسونجو ومصطفى محمد يسلمان على حسين الشحات، لكن على مدار 42 دوري لم أشاهد أي ممر شرفي، في حين إن بطولة الدوري هي الأقوى والأهم".

واختتم "ليس بمزاجك وبإرادتك تفعل هذا ولا تفعل ذلك. تتسلم ميداليات في الغرف ولا تتواجد أساسا، ثم تقوم بعمل ممر شرفي الآن".

وفي تصريحات أخرى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا بطولة الدوري نقاتل عليها وتتطلب المزيد من التضحية".

وعن حالة اللاعبين قال: "كريم فؤاد شعر بآلام خفيفة فأخبر الطبيب. أما صلاح محسن بمجرد شعوره بألم خفيف قررنا إبعاده".

وفاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد سجلهما رامي ربيعة وعلي معلول.

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