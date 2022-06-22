حوار ماني الوداعي - عن أفضل لحظة وهدف مع ليفربول وعلاقته بـ صلاح وفيرمينو

تحدث ساديو ماني في حواره الوادعي مع ليفربول عن السنوات الست التي قضاها في النادي الإنجليزي، وكذلك علاقته مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وانتقل ماني لصفوف بايرن ميونيخ حتى صيف 2025. (طالع التفاصيل)

وقال ساديو ماني في حواره مع موقع ليفربول الرسمي: "بوضوح الأمر غريب للغاية، ألا أصبح لاعبا لليفربول بعد 6 سنوات قضيتها في أنفيلد، لكن بالطبع قضيت وقتا رائعا ولا يصدق منذ يومي الأول استمتعت بالمران واللعب خاصة في أنفليد مع المشجعين الرائعين، التجربة تأتي إلى النهاية فماذا سأقول؟".

وردا على هل شعرت بأنك حققت كل شيء مع ليفربول، أجاب: "نعم بالطبع، منذ اليوم الأول لقدومي إلى النادي، تحدثت مع المدير الفني أثناء تواجدي في ساوثامبتون، واعتقد أنه لم يكن الفريق يشارك في دوري الأبطال، ثم انضممت للنادي وقررت بداخل قلبي أنني سانضم ورأيت نفسي في الوقت المناسب لتحقيق كل شيء".

وأضاف "فزنا بالكثير وحظينا بأوقات رائعة والحياة دائما تتعلق بالتحديات وعندما تأتي قلت للنادي إنني أريد الرحيل، أريد بدء تحدٍ جديد لا شيء آخر، أتحدى نفسي لأصبح أفضل وأفضل".

وواصل "بعد الاتفاق على الانتقال لبايرن ميونيخ، أرسلت رسالة طويلة إلى الجميع وهذا أمر طبيعي، شعروا بالحزن، هذا جزء من الحياة وعلينا تقبله".

وأردف "أفضل لحظة مع ليفربول؟ في 2019 عندما فزنا على برشلونة، كان أمرا رائعا، وكذلك عندما فزنا بلقب دوري الأبطال، بالنسبة لي هذه أفضل ذكرى، أو التي ستبقى في ذهني إلى الأبد".

























واختار هدفه المفضل قائلا: "هدفي الأول ضد أرسنال بأول مباراة لي مع الفريق، ومن ثم هدفي الثاني سأختار الهدف ضد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، آسف مانو، أنا قادم لكن الهدف كان رائعا، لذلك سأختار هذين الهدفين".

وتحدث عن ثلاثية ليفربول الهجومية قائلا: "بالطبع بوبي (روبرتو فيرمينو) ومو (محمد صلاح) يا لهم من لاعبين، لا اعتقد أنه لا يوجد أسرار لأنني لعبت بجوار لاعبين كبار، جعلا كل شيء سهل، اعتقد أنني أدعم بوبي خاصة أنه كان يتراجع ليفسح المجال لي ولصلاح، ليفربول لا زال لديه لاعبين رائعين الآن يمتلكون ديوجو جوتا ولويس دياز، يا له من للاعب رائع، إنه أفضل ناد في العالم وأتمنى لهم الأفضل، لكن بالنسبة لي في كرة القدم، دائما الالتزام والعمل بجد".

وأتم "بعد كل مباراة لي في ميونيخ سأدخل لغرفة الملابس لأشاهد ليفربول، سأكون المشجع الأول لليفربول إلى الأبد، أتمنى لهم التوفيق وعيني عليهم، وسيكونون أفضل لأنني أعلم اللاعبين. لاعبون كبار ومواهب كبيرة وناضجة، بالطبع سيظل ليفربول أفضل".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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