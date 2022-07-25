إلى الدرجة الثانية.. مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم مع طامية

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 10:44

كتب : رضا السنباطي

محمود عبد الحكيم

أعلن مركز شباب طامية عن تعاقده مع محمود عبد الحكيم نجم بتروجت والمصري السابق.

وصرّح محسن جميل رئيس مركز شباب طامية لـ FilGoal.com: "فؤاد سلامة المدير الفني للفريق استقر على التعاقد مع عبد الحكيم".

وأوضح جميل أن عقد عبد الحكيم يمتد لموسم واحد مع مركز شباب طامية.

وكان عبد الحكيم قد ساهم في صعود فريق ألو إيجيبت للقسم الثالث الموسم الماضي.

وأكمل جميل: "سيكون إضافة قوية للفريق خصوصا بعد استمرار الفريق في الدرجة الثانية".

واحتل مركز شباب طامية المركز السابع في مجموعة الصعيد الموسم الماضي برصيد 38 نقطة.

عبد الحكيم (44 عامًا) برز بشدة خلال تواجده في بتروجت بين 2003 و2010، وقاده في فترته الذهبية بالدوري الممتاز واحتلال المركز الثالث عام 2009.

كما تألق لاحقًا عبد الحكيم رفقة المصري البورسعيدي، ولعب كذلك في صفوف الإنتاج الحربي وفاركو والمريخ والإعلاميين، قبل انتقاله إلى ألو إيجيبت مطلع الموسم الماضي.

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