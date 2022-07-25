زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام سموحة

اعتذر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، لنظيره ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، بسبب صورة نشرها على حسابه في إنستجرام.

وكتب زيزو عبر إنستجرام مساء أمس:

"اعتذار واجب لواحد من الناس اللي أنا بعزها جدا، ياسر إبراهيم، عن الصورة اللي نزلت. أنا بحترم وبقدر ياسر جدا، الـ mentions كانت كتير جدا وماخدتش بالي خالص من الصورة، شكرا".

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ويشير زيزو إلى صورة تجمعه بـ ياسر إبراهيم من مباراة القمة الأخيرة، تم فيها السخرية من مدافع الأهلي، وأعاد زيزو مشاركتها على "ستوري" حسابه في إنستجرام نقلًا عن شخص آخر.

وتألق زيزو وقاد الزمالك لتحقيق لقب كأس مصر 2021 بتسجيله الهدف الأول في انتصار فريقه على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعيش زيزو موسمًا خرافيًا، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفًا.

وساهم زيزو في أهداف بآخر 6 مباريات للزمالك دون انقطاع.

وسجل زيزو إجمالا 14 هدفا هذا الموسم في 30 مباراة مع الزمالك، بالإضافة إلى صناعة 11 هدفا.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 60 نقطة، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

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